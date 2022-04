Sharon Fonseca e la vita da genitori con Gianluca Vacchi: “Blu Jerusalema è il dono più grande” Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi stanno insieme da quattro anni. La modella ha raccontato com’è la vita con lui e com’è essere genitori: nel 2020 è nata Blu Jerusalema.

A cura di Giusy Dente

Archiviate le relazioni con Giorgia Gabriele e con l'ex Miss Colombia Ariadna Gutierrez, Gianluca Vacchi ha trovato l'amore vero: la modella Sharon Fonseca. Stanno insieme da quattro anni e due anni fa sono diventati genitori. Lei ha 28 anni in meno ed è una delle poche che può dire di conoscere l'imprenditore per ciò che è davvero, oltre ciò che si vede sui social, dove è conosciutissimo per i balletti virali, la vita sfarzosa, i viaggi, le auto di lusso. Di lui ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata al magazine spagnolo Hola, a cui ha raccontato anche come sta vivendo la maternità e quali progetti lavorativi ha all'orizzonte.

La storia d'amore di Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi

Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi si sono conosciuti sul set di un video musicale ed è immediatamente scattato qualcosa: "Per me era scomodo che mi desse così tante attenzioni davanti a tutta la squadra. Non volevo dare l'impressione di essere distratta durante la registrazione" ha ricordato. Lui lo ha capito e ha aspettato che il lavoro finisse per chiederle il numero, così hanno approfondito la conoscenza. Da allora non si sono più lasciati. Nell'intervista la 27enne lo ha descritto come un uomo protettivo, creativo, intelligente, da cui si può imparare tanto a livello umano e professionale. Insomma, c'è molto altro rispetto all'immagine di Mr. Enjoy (il suo soprannome) con cui è conosciuto dai più.

Condividono la passione per la musica e l'hobby del ballo e ha raccontato: "Penso di essermi innamorato quando l'ho conosciuto per davvero. Il Gianluca che non si vede ad occhio nudo è un signore d'altri tempi e questa è una delle cose che più mi ha affascinato di lui. Gian ha uno dei cuori più grandi e sensibile che ho incontrato nella mia vita. Così, a poco a poco, mi ha conquistato, e continua a farlo ogni giorno quando vedo come si prende cura della nostra principessa". Alla nascita di Blu Jerusalema, l'imprenditore aveva accolto mamma e figlia a casa, appena uscite dall'ospedale, con una festa di benvenuto spettacolare: una miriade di palloncini, dolcetti ovunque, un enorme fiocco, peluche, tutto in total pink.

Sharon Fonseca, donna e mamma felice

Blu Jerusalema ha completato il legame della coppia e le loro vite: la famiglia è il valore al primo posto. A proposito della maternità, la modella ha spiegato: "Essere madre è l'esperienza più meravigliosa e stimolante che abbia mai vissuto. È incredibile quello che si impara giorno per giorno con un bambino. Non c'è nessun libro, corso o consiglio che ti aiuterà abbastanza come l'esperienza quotidiana. Non lo cambierei per niente al mondo, mi godo la maternità ogni secondo e a volte mi rende triste pensare a tutto il tempo che è già passato. Ma fa parte di questa meravigliosa esperienza. È stato il dono più grande che Dio ci ha dato".

Attualmente la neo mamma si sta dedicando a progetti lavorativi che riguardano il beauty e la moda: ha un proprio marchio di abbigliamento (By Sharon Fonseca) e sta lavorando con la famiglia a una linea di integratori: "Un progetto molto bello in cui ho potuto esplorare la mia passione per la cura della pelle da un'altra prospettiva". Insomma, sembra proprio che abbia trovato un equilibrio felice tra le soddisfazioni da imprenditrice, le gioie da mamma e la serenità della sua vita di coppia.