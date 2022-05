Gianluca Vacchi alla prima del suo film: Blu Jerusalema veste in coordinato con mamma Sharon Fonseca Ieri sera a Monza si è tenuta la prima di Gianluca Vacchi: Mucho Mas, il documentario che racconta la vita dell’imprenditore. Per l’occasione quest’ultimo ha sfilato sul red carpet con la famiglia al completo. Ad attirare tutti i riflettori è stata la piccola Blu Jerusalema, che ha sfoggiato un look coordinato a quello di mamma Sharon Fonseca.

A cura di Valeria Paglionico

Gianluca Vacchi ha raggiunto un nuovo e importante traguardo: a partire da mercoledì 25 maggio sarà su Amazon Prime Video con Gianluca Vacchi: Mucho Mas, un documentario che racconta la sua vita e il suo successo, da quando era imprenditore a quando è diventato un fenomeno social da oltre 22 milioni di followers su Instagram. Ieri si è tenuta la prima del film a Villa Reale, a Monza, e per l'occasione l'influencer ha voluto al suo fianco la famiglia al completo. Per la figlia Blu Jerusalema si tratta di un vero e proprio debutto sul red carpet: nonostante i riflettori le facessero un po' paura, è apparsa elegante e adorabile con un look coordinato a quello della mamma Sharon Fonseca.

Gianluca Vacchi con la famiglia al completo sul red carpet

Lanciare il documentario che racconta la sua vita è stato un traguardo importante per Gianluca Vacchi e non sorprende che alla prima proiezione dell'opera abbia voluto al suo fianco la famiglia al completo. L'imprenditore ha sfilato elegantissimo in smoking black&white sul red carpet ma ad attirare i riflettori sono state soprattutto le donne di casa, la compagna Sharon Fonseca e la figlia Blu Jerusalema. Per la bimba è stato un debutto, prima d'ora non aveva mai partecipato a un evento mondano e glamour ma, a giudicare dalla tranquillità con cui è rimasta di fronte i riflettori, è già abituata a vivere sotto le telecamere. Dolci abbracci, sorrisi smaglianti e saluti in camera: i tre membri della famiglia Vacchi sono dolci e affiatati, a prova del fatto che la felicità ostentata sui social è vera e spontanea.

La famiglia Vacchi al completo alla prima del documentario

Blu Jerusalema debutta sul red carpet in bianco

Per una prima importante come quella del documentario di Gianluca Vacchi Sharon Fonseca si è affidata all'eleganza di Dior, che per lei ha firmato un etereo look total white. La modella è apparsa angelica in un lungo abito bianco tempestato di perline in tinta, un modello con la gonna di tulle ampia e il bustier fasciante dalle trasparenze audaci su maniche e décolleté. Gioielli di diamanti firmati Cacciari Salvati, coda di cavallo bassa e rossetto bordeaux: la compagna dell'imprenditore non avrebbe potuto scegliere nulla di più chic. La vera protagonista dell'evento è stata però la piccola Blu Jerusalema, che ha debuttato sul tappeto rosso in coordinato con la mamma. Vestitino di tulle bianco, calze e sneakers in tinta, frontino col fiocco abbinato alla cintura: a poco più di un anno la bimba è glamour e soprattutto adorabile. A quando il prossimo dolcissimo red carpet di famiglia?

