Gianluca Vacchi, compleanno in grande stile: doppia festa in yacht e poi in discoteca Gianluca Vacchi ha festeggiato i 55 anni con le persone care: la compagna Sharon Fonseca, la figlia Blu Jerusalema e gli amici. Dopo una giornata in mare, a bordo di uno yacht, tutti si sono spostati in un famoso club di Porto Cervo.

A cura di Giusy Dente

La carta d'identità segna 55 anni, ma Gianluca Vacchi ha l'energia e la vitalità di un ragazzino! Diventato famoso sui social per i balletti realizzati nelle più svariate location e per lo stile di vita sicuramente lussuoso e sopra le righe, Mister Enjoy ha festeggiato in grande stile il compleanno, con tutte le persone care. Ha riunito gli amici in yacht e la prima parte dei festeggiamenti si è svolta in mezzo al mare, tutti in tenuta balneare (nei pressi di Capri a quanto pare). Poi è stata la volta di un party in un locale molto famoso di Porto Cervo, dove è stato protagonista non solo in quanto festeggiato ma anche in qualità di dj.

I 55 anni di Gianluca Vacchi

Il 55esimo compleanno di Gianluca Vacchi (nato il 5 agosto 1967) è stato festeggiato in grande stile. Ci ha pensato la compagna Sharon Fonseca a curare tutto in ogni dettaglio, sorprendendolo con gesti pieni d'amore. L'imprenditore italiano e la modella venezuelana 27enne stanno insieme dal 2018 e sono genitori della piccola Blu Jerusalema nata nel 2020. Ovviamente entrambe le donne della vita di Vacchi erano presenti nel grande giorno.

La giornata è cominciata con una dolce dedica social accompagnata da immagini di famiglia: "Buon compleanno amore mio, celebro la tua vita e tutto ciò che sei! Con la tua resilienza, la tua disciplina e il tuo cuore mi hai insegnato infinite cose e saranno per sempre un'ispirazione per me. Mano nella mano, cammineremo in questa avventura a volte bella, a volte impegnativa chiamata vita. Perché come mi dici sempre, per arrivarci, dobbiamo stare insieme".

Sullo yacht Gianluca Vacchi ha goduto della compagnia e dell'affetto degli amici più cari. Immancabili gli auguri davanti alla torta, consegnata al festeggiato dalla compagna, vestita con un trendy completino tie-tye: gonna e felpa crop in bianco e celeste. Torta di panna e fragole, per il neo 55enne, decorata con le sue iniziali.

Di sera è stato il momento della seconda parte dei festeggiamenti, in tenuta decisamente diversa. Messi da parte costumi e bikini, tutti si sono spostati al Just Cavalli di Porto Cervo (Sardegna). Nella discoteca è stato proprio Gianluca Vacchi a esibirsi e non è la prima volta. Lui è un assiduo frequentatore del famoso club, che ospita i migliori eventi mondati e fashion show.

Anche nel 2019 e nel 2020 aveva festeggiato lì il compleanno, in presenza di tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Stavolta è stato in consolle a regalare ai presenti la migliore musica commerciale, mentre in pista la sua compagna si scatenava con le amiche.