Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello danno alla luce la seconda figlia: si chiama Gabriella Il campione di MotoGp e la modella danno alla luce la loro secondogenita, ancora un fiocco rosa e ancora un nome di tradizione italiana: dopo Giulietta, è arrivata Gabriella.

Il campione di MotoGP Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello hanno dato alla luce la loro seconda figlia. La piccola Gabriella è venuta al mondo, come annunciato in un post congiunto della coppia, questa mattina 4 gennaio. La famiglia Rossi si allarga ancora ed è il secondo fiocco rosa dopo la nascita della primogenita Giulietta nel marzo del 2022. Il Dottore, 45 anni, e la modella, 30 anni, hanno scelto una seconda "G" per la piccola. Dopo Giulietta, appunto, è arrivata Gabriella. Due nomi della tradizione italiana.

L'annuncio della coppia e gli auguri degli amici

Tutti si aspettavano una femmina e i pronostici sono stati alla fine rispettati. "Benvenuta Gabriella", hanno scritto Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello in un post congiunto su Instagram che è stato subito travolto dall'amore dei follower e degli amici. Tra tutti, Lorenzo Jovanotti ha avuto un pensiero per la coppia e per la bimba appena nata: "Benvenuta Gabriella! Il nostro cuore trabocca di amore". Gianluca Gazzoli, il papà del BSMT Podcast, ha commentato: "Un'altra G in famiglia". Anche Cesare Cremonini e la Gialappa's Band hanno lasciato un loro commento a suon di emoji e cuoricini. Auguri anche dai canali ufficiali della MotoGp e della scuderia di Valentino Rossi, la VR46RacingTeam. Anche il pilota Antonio Giovinazzi della Scuderia Ferrari ha lasciato i suoi auguri.

Le parole di Valentino Rossi sulla paternità

Valentino Rossi aveva commentato con queste parole la nascita della primogenita Giulietta: "Fare il padre è un bell’impegno, ma le nonne sono impazzite per la nipotina. Abbiamo dato loro una seconda giovinezza. Io e Francesca abbiamo un carattere tranquillo e tutto questo si riflette su Giulietta: la notte dorme quasi come me”, ha raccontato. “Ci stiamo divertendo, fare il genitore è una figata”.