video suggerito

Valentino Rossi sulla paternità: “Le mie figlie mi hanno cambiato. Ora mi sveglio presto e preparo il latte” Lo scorso 4 gennaio Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori per la seconda volta e hanno accolto in famiglia la piccola Gabriella. Nel 2022 era nata la prima figlia Giulietta. “Sono quello del latte la mattina. Io faccio il latte, massimo alle 7.45 bisogna svegliarsi”, ha raccontato a proposito della paternità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

103 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scorso 4 gennaio Valentino Rossi è diventato padre per la seconda volta. Il campione di Moto GP e la moglie Francesca Sofia Novello hanno accolto in famiglia la seconda figlia Gabriella, dopo l'arrivo della piccola Giulietta nel 2021. Ospite di Radio Deejay, il neo papà ha parlato della paternità e della nuova vita in quattro, tra biberon e pannolini.

La vita da papà di Valentino Rossi

"Mi sveglio ancora tardi? Diciamo che l'arrivo della prole ha completamente cambiato le carte in tavola", ha spiegato Valentino Rossi a Radio Deejay. Da quando è arrivata la piccola Gabriella, la seconda figlia con Francesca Sofia Novello, la sua quotidianità è stata totalmente stravolta, dall'orario della sveglia agli impegni di tutti i giorni. "Adesso ci svegliamo prima perché bisogna portare la Giulietta a scuola", ha spiegato il pilota. E poi ha raccontato quale è il suo ‘compito' durante la mattine: "Sono quello del latte la mattina. Io faccio il latte, massimo alle 7.45 bisogna svegliarsi. Per fortuna Gabriella dorme la notte, è tranquilla".

L'arrivo della seconda figlia con la moglie Francesca Sofia Novello

Per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello il 2025 è iniziato nel migliore dei modi con la nascita della loro seconda figlia, la piccola Gabriella. La coppia aveva già accolto in famiglia Giulietta nel marzo 2022 e a distanza di tre anni è ancora fiocco rosa. "Fare il padre è un bell’impegno, ma le nonne sono impazzite per la nipotina. Abbiamo dato loro una seconda giovinezza. Io e Francesca abbiamo un carattere tranquillo e tutto questo si riflette su Giulietta: la notte dorme quasi come me. Ci stiamo divertendo, fare il genitore è una figata”, aveva raccontato qualche anno fa poco dopo l'arrivo della primogenita in famiglia.