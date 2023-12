Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi rompono il silenzio sulla crisi: “Ci serve tempo, rispettateci” Dopo settimane di indiscrezioni, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rompono il silenzio a proposito della presunta crisi in corso. “Stiamo capendo chi siamo e dove stiamo andando, ci serve tempo”, fanno sapere i due. Una dichiarazione che non smentisce l’ipotesi di una rottura.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rompono il silenzio a proposito delle voci, sempre più numerose, di una crisi in corso. Dopo le indiscrezioni a proposito di una rottura – che i due starebbero tacendo in quanto impegnati nella conduzione di coppia del programma Ex on the beach – sono stati i diretti interessati a rivolgersi ai fan per chiedere tempo. Con un comunicato diramato attraverso il suo canale broadcast su Instagram, Salemi ha provato a fare chiarezza. Di fatto, però, la coppia non ha smentito la crisi. Al contrario, le loro parole sembrano confermare che qualche intoppo ci sia stato.

Il comunicato di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

È stata Giulia a farsi avanti per spiegare quanto starebbe accadendo al suo rapporto con Pretelli con un messaggio pubblicato sul suo canale: “Sono qua con Pierpaolo e volevo lasciare un messaggio nel gruppetto proprio perché non abbiamo voglia di rilasciare comunicazioni ufficiali. Quindi qua ci stiamo rivolgendo alle persone che ci seguono e che ci vogliono bene. Innanzitutto, premetto che leggiamo i vostri messaggi e ‘non ci aiutano’, soprattutto le vostre accuse di fanno male”. Salemi si riferisce a quanti li avevano accusati di fingere di stare ancora insieme solo per tutelare i rapporto professionali che ancora li legano.

Giulia Salemi: “Pierpaolo e io non stiamo insieme per contratto”

Ed è infatti proprio a chi li ha accusati di fingere una pace inesistente che Salemi si è rivolta: “Se un minimo ci conoscere, sapete che persone siamo. Non c’è nessun contratto che ci obbliga a stare insieme, non c’ nessun programma televisivo che ci impedisce di lasciarci. Non abbiamo lavori, non c’è niente, quindi tutte quelle allusioni che alcuni profili fanno sono tutte finte. Semplicemente stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita. Ci serve del tempo, per favore. Rispettateci. Grazie, vi vogliamo bene”.