Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Corona annuncia la fine: “Amore mai esistito” Il sito di Fabrizio Corona saluta la fine dei Prelemi con un “finalmente”, lasciando intendere che la loro relazione non sarebbe che una montatura. Nessuna conferma o smentita da Salemi e Pretelli, che però poche ore prima erano stati fotografati insieme a Milano.

A cura di Andrea Parrella

La storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è finita? Su una delle coppie più popolari degli ultimi anni, nata al Grande Fratello Vip per poi spiccare il volo nella vita reale, ci sarebbero nuvoloni neri, stando a quanto riporta Dillinger News, il sito che fa riferimento a Fabrizio Corona.

Corona annuncia la fine della storia: "Un amore mai esistito"

Questo quanto si legge sulla pagina Instagram: “Finalmente e con grande gioia annunciamo la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Alleluia! Si sono lasciati e il povero Pierpaolo, entro settimana prossima, lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria. (Prelemi?!?)”.

Il business delle ship

Un'indiscrezione portatrice di una ricostruzione che smonterebbe, di fatto, l'esistenza della stessa coppia, sostenendo che in questi anni si sarebbe trattato di una sostanziale montatura dovuta proprio al successo creatosi attorno ad un binomio redditizio non solo dal punto di vista sentimentale. Che Salemi e Pretelli siano emblema di un certo meccanismo del mondo dello spettacolo che genera enorme attenzione attorno a coppie nate nell'ambito di programmi televisivi e reality vari, con il conseguente articolarsi di un seguito strutturato e basato sulle cosiddette fandom, è cosa indiscussa. I due si sono avvicinati proprio durante la partecipazione al Grande Fratello Vip e nel periodo successivo all'uscita dalla casa hanno partecipato a diversi progetti in coppia, oltre ad essere al centro di grande chiacchiericcio relativo proprio alle loro vicissitudini sentimentali. A testimonianza di questa logica c'è il dato di fatto che proprio una delle crisi si era risolta in diretta al Grande Fratello Vip, quando Giulia Salemi era nel cast come curatrice della social room. E d'altronde di crisi tra i due si parla con insistenza e frequenza, come era accaduto lo scorso maggio.

Salemi e Pretelli fotografati insieme a Milano

Il giro d'affari che si alimenta con le ship, questo il termine per indicare le storie sentimentali nate in contesti televisivi, non significa necessariamente che la relazione tra Salemi e Pretelli sia costruita e rientri in questo meccanismo. Poche ore prima che Dillinger pubblicasse la notizia della fine della relazione tra loro, i due venivano fotografati insieme, a Milano, al cinema di domenica sera, come mostrato su Instagram dall'influencer Deianira Marzano. Al momento, inoltre, non c'è alcuna dichiarazione da parte di Salemi e Pretelli relativa all'indiscrezione del sito che risale a Corona.