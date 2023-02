Salemi e Pretelli insieme al GF Vip, la battuta che imbarazza Signorini: “Mi volete far licenziare” Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si fanno rivedere insieme in diretta al GF Vip a crisi superata. Lui si lascia scappare una battuta a doppio senso sulla compagna: “Prererisce l’uccello di Twitter”. Signorini non coglie subito, poi commenta: “Mi volete far licenziare!”.

A cura di Andrea Parrella

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tornati insieme. Dopo l'ammissione pubblica di un momento di crisi, il riavvicinamento è cosa fatta e a patrocinarlo è stato Alfonso Signorini, sia nel dietro le quinte che pubblicamente. Ieri sera, durante la puntata del 27 febbraio del Grande Fratello Vip, Pretelli si è presentato sul palco a sorpresa, insieme alla sua compagna che invece è presenza fissa sin dall'inizio di stagione. Accolti dall'applauso del pubblico, i due personaggi amatissimi hanno confermato il superamento della crisi. "Colpa tua se sono qua se sono ancora qua Afonso", ha detto Pretelli divertito, parlando proprio del ruolo da paciere che il conduttore avrebbe avuto nelle ultime settimane per risolvere le loro incomprensioni.

Pretelli e Salemi in diretta, crisi risolta

"Sete tornati insieme?", chiede il conduttore a Pretelli e Salemi, che commenta legandosi al tema della puntata: "Nella surrealtà della puntata mancava solo questo". Quindi Pretelli ha provato a dare spiegazioni, sottolineando che Signorini avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella loro riappacificazione: "La seduta psicologica che ci hai fatto ha dato i suoi effetti". "Si lamenta sempre", ha aggiunto Salemi riferendosi al compagno, ma in clima scherzoso. A quel punto Pretelli ha alluso al poco tempo trascorso insieme a lei, per colpa del suo ruolo al Grande Fratello Vip: "Ma sì perché la sera vorrei un po' di intimità e questa sta con Twitter. Preferisce l'uccello di Twitter". Risate in studio e un'espressione imbarazzata per Giulia Salemi, visto il palese gioco di parole.

La battuta imbarazzante di Pretelli

Battuta che in prima istanza Signorini, a digiuno di social, non ha colto: "Questa non l'ho capita…", ha detto costringendo Pretelli a un ardimentoso tentativo di spiegazione del doppio senso. Quando Signorini ha colto l'antifona ci ha scherzato su: "Ma tu hai deciso che mi vuoi far licenziare!".