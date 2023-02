Alfonso Signorini: “Perché sempre gli stessi al GF VIP? Non ci sono più i soldi di una volta” Alfonso Signorini ha risposto ad alcuni fan su Instagram. Nel box domande gli sono arrivate numerose curiosità dei telespettatori, molte riguardano il GF VIP: “Perché si rivedono sempre le stesse persone? La verità è che non ci sono più i soldi di una volta”.

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini in questo pomeriggio di lunedì 20 febbraio 2023, a poche ore dalla diretta con il Grande Fratello VIP, in prima serata su Canale 5, ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan. Su Instagram ha aperto un box domande: non ha escluso la possibilità di ritornare un giorno al format Nip del programma, poi crede che Oriana Marzoli "a volte si faccia male da sola". Sul perché spesso ritornano nella casa di Cinecittà volti già visti, "Non ci sono più i soldi di una volta".

Le risposte di Alfonso Signorini sul Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ha risposto anche alle domande più insidiose dei suoi fan. Parlando di Oriana Marzoli e del suo percorso al Grande Fratello VIP ha rivelato che "A volte si fa male da sola", poi riguardo la difficoltà dell'edizione in corso: "È più impegnativo per loro (i VIP, ndr) che per me". Il conduttore del reality show non escluderebbe l'ipotesi di ritornare un giorno al vecchio format del programma, il Grande Fratello Nip, ovvero senza famosi. "Ci penso spesso, sarebbe una bella ventata di aria fresca", le sue parole tra le stories. Infine, alla domanda sul perché spesso rientrano in casa vecchi volti della trasmissione ha confessato: "La verità? Non ci sono più i soldi di una volta".

"Come gestisco lo sconforto? Suono, faccio sport e sex"

Per il conduttore sono arrivate anche diverse domande riguardanti la sua vita privata. Cosa fa Alfonso Signorini quando è turbato o preso dallo sconforto? "Suono, faccio sport, mangio e sex", la risposta. Sul perché sarebbe triste ha poi replicato: "Triste mai, a volte malinconico. Ma passa presto come passan le nuvole sul mare" citando Madama Butterfly. Sulla puntata di stasera del GF VIP per la quale c'è grande attesa visti gli ultimi episodi nella casa, ha rivelato: "Colpi di scena in arrivo".