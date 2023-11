Corona annuncia la rottura tra Giulia e Pierpaolo Pretelli, gli insulti di papà Salemi: “Cog***i” Fabrizio Corona ha annunciato attraverso il portale Dillinger la separazione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Furiosa la reazione del padre dell’influencer.

A cura di Stefania Rocco

Fabrizio Corona ha annunciato attraverso il portale Dillinger la separazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La notizia della rottura non è stata commentata dai diretti interessati che, per il momento, continuano a tacere. Le domande dei fan si moltiplicano, soprattutto alla luce del fatto che i “Prelemi” hanno già vissuto più di una crisi nell’ultimo periodo ma, almeno fino a questo momento, i diretti interessati non hanno manifestato alcuna intenzione di confermare o smentire la notizia. Al loro silenzio ha fatto eco, invece, la Instagram story pubblicata dal padre di Giulia che si è scagliato con durezza contro un soggetto non meglio precisato.

Gli insulti del padre di Giulia Salemi

Mario Salemi, padre della nota Giulia, ha pubblicato una Instagram story in cui, senza specificare l’oggetto della sua rabbia, ha scritto: “I cogl*** si dimostrano puntualmente per quello che sono e che valgono”. A chi si riferisce papà Salemi con quel post? La sua rabbia è diretta contro Corona, dopo che su Dillinger News Giulia era stata definita “arrampicatrice social”? Oppure si riferisce a Pretelli che, secondo il portale, starebbe per abbandonare l’appartamento che condivide con la compagna?

Il silenzio social di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

A insospettire i fan della coppia, ancora numerosissimi sebbene siano trascorsi anni dalla partecipazione dei due al Grande Fratello Vip, è stata la decisione di Pierpaolo e Giulia di restare in silenzio. L’attacco ricevuto non ha ottenuto alcuna relazione da parte della coppia che continua a publicare contenuti sui rispettivi canali Instagram senza però fare riferimento alla presunta crisi in corso, nemmeno per smentirla. Un atteggiamento che sta preoccupando quelli che li sostengono che restano in attesa siano i diretti interessati a chiarire se le indiscrezioni a proposito della rottura siano da ritenere vere.