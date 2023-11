Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Ci amiamo, ma saremmo ipocriti se dicessimo di non avere dubbi” Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si raccontano in un’intervista nella quale parlano dei rumors sulla fine della loro storia d’amore. “’Cè gente che pensa che stiamo insieme per un contratto o per interessi economici” rivela allibita la showgirl e l’ex gieffino ammette: “Siamo complici, ma saremmo ipocriti se non dicessimo che si sono dubbi”

A cura di Ilaria Costabile

Foto del settimanale Chi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono i conduttori di Ex on the beach, lo show di Paramount + che poi arriverà anche su Mtv e Now. Un programma divenuto iconico, dove vecchie coppie si incontrano e gli amori possono sbocciare di nuovo, o chiudersi per sempre. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, i due parlano anche del loro rapporto, sul quale aleggiano voci di crisi, e che invece tra alti e bassi fisiologici in una storia d'amore, sembra essere più saldo che mai.

Come sono nate le voci di crisi

Indiscrezioni che si sono rincorse per mesi e che vedevano la coppia più amata dai social in procinto di separarsi. Voci che ogni volta sono state smentite da entrambi o che, spesse volte, sono cadute nel vuoto, senza che ci fosse una risposta, al settimanale Chi spiegano da dove siano spuntati questi rumors: "Le voci sono iniziate perché un nostro caro amico, in maniera bonaria, ha dato un’interpretazione personale di alcune confidenze che gli abbiamo fatto. Poi è chiaro che, se queste cose vengono riportate per sbaglio a chi di mestiere vive di news, diventano di tutti". È Pierpaolo ad ammettere che, come in tutte le coppie, non mancano i momenti di riflessione:

Siamo complici, siamo il supporto l’uno dell’altra, ci motiviamo a vicenda, siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte de all’altra, che ci fanno avere dei dubbi.

È Giulia Salemi, però, a fare un'analisi più approfondita della questione e si interroga sul fatto che ci siano persone convinte che il loro rapporto sia costruito e non sia frutto di un vero sentimento maturato negli anni:

Stiamo analizzando in maniera razionale il nostro rapporto, i nostri sentimenti, il nostro modo di essere quando siamo insieme e quando siamo distanti. Stiamo riflettendo su ciò che ci fa stare bene e ciò che ci fa soffrire. Ci stiamo interrogando su quanto siamo condizionati dal pensiero che gli altri hanno di noi e quanto, a volte, non ci sentiamo liberti perché temiamo di essere giudicati. Non parlo di quelli che, per vivere, devono scrivere o parlare dei momenti difficili degli altri, ma delle persone che ci vogliono bene davvero. Ti rendi conto che c’è gente che pensa che stiamo insieme per un contratto o per interessi economici? Ma davvero c’è così tanto disagio in giro?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, fonte Instagram

Il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Da quando hanno lasciato insieme la casa del Grande Fratello, Giulia e Pierpaolo sono cresciuti, facendo esperienze lavorative insieme, ma anche in solitaria e supportandosi anche nei momenti di crisi, come è proprio Salemi a dire: "Fra me e Pierpaolo non ci sono tensioni, non c’è gelosia, non c’è invidia. Ci fidiamo ciecamente l’una dell’altro, e ci vogliamo talmente te bene che la gioia di una è la gioia dell’altro, e la delusione di una è la delusione dell’altro". Pretelli, altrettanto, confida al settimanale di aver imparato molto dalla sua compagna:

Giulia, in questi tre anni, mi ha insegnato molte cose, mi ha aiutato a muovermi nel mondo dello spettacolo, che conosce meglio di me, e io le ho trasmesso la mia leggerezza, il mio sguardo sulle cose che tende a sdrammatizzare.

Ed è anche di questa leggerezza che Giulia si è innamorata: "Amo la leggerezza che Pierpaolo ha portato nella mia vita, proprio perché prendo sempre tutto molto sul serio: sono una perfezionista, una ragazza insicura, che ha le sue ferite".