“Pierpaolo Pretelli ha lasciato casa”, le ultime indiscrezioni sulla rottura con Giulia Salemi

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli la crisi sarebbe ormai insanabile. I due, infatti, stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, si sarebbero lasciati in via definitiva. L'ultimo indizio che avrebbe messo fine alle speranze dei Prelemi sarebbe l'allontanamento dell'ex gieffino dalla casa in cui viveva con l'influencer a Milano.

I rumors su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Secondo Rosica, infatti, Pretelli avrebbe fatto i bagagli e avrebbe trovato un'altra sistemazione nella quale soggiornare in attesa, magari, di una riconciliazione. Il sentimento che legava i due ex gieffini sarebbe pian piano andato a scemare, ragion per cui anche provare a rimettere insieme i cocci di una storia che pian piano stava perdendo pezzi, non sarebbe sembrata ad entrambi la soluzione giusta. D'altro canto, sono stati loro stessi a rilasciare un chiarimento in merito all'andamento della loro storia d'amore, dopo insistenti gossip e domande dei fan, famelici di notizie circa lo stato di salute di una storia d'amore che, dopo tre anni, ha iniziato a dare i primi segni di cedimento.

I chiarimenti sulla loro storia

Nel canale social che condividono con i loro seguaci, che hanno alimentato una delle fanbase più attive di sempre, ovvero quella dei #Prelemi, i due ex gieffini avevano spiegato di stare affrontando un momento difficile: "Ci stiamo rivolgendo alle persone che ci seguono e che ci vogliono bene. Innanzitutto, premetto che leggiamo i vostri messaggi e ‘non ci aiutano’, soprattutto le vostre accuse di fanno male" scrive Salemi rivolgendosi a chi li ha accusati di stare insieme "per contratto". L'influencer ha poi continuato dicendo: "Ci serve tempo, rispettateci". In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, in cui i due presentavano il programma che conducono insieme, Ex on The Beach, Pretelli parlava di come fosse naturale avere degli alti e bassi: "Ci amiamo, ma sarei ipocrita a dire che non ci sono stati dubbi". A quanto pare, volendo dare adito agli ultimi rumors, i dubbi si sono trasformati nella consapevolezza che le cose tra loro non stessero più funzionando come prima.