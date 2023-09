Giulia Salemi brilla a Venezia ’80: sul red carpet sfila con l’abito di specchi Ieri sera al Festival di Venezia 2023 è andata in scena la prima del film Ferrari e tra gli ospiti che hanno calcato il red carpet c’era anche Giulia Salemi. Accompagnata dal fidanzato Pierpaolo Pretelli, ha brillato con un appariscente abito di specchi.

L'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è partita da soli due giorni ma sta già catalizzando totalmente l'attenzione dei media internazionali. La serata inaugurale del 30 agosto si è trasformata in una vera e propria parata di star che, tra abiti rosso fuoco, tubini scintillanti e maxi dress da fiaba, ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Ieri, invece, è andata in scena la prima dell'atteso film Ferrari e ancora una volta sul red carpet se ne sono viste di tutti i colori. Tra le più trendy e appariscenti c'era Giulia Salemi, che per l'occasione ha puntato tutto sull'effetto shining: ecco chi ha firmato il suo outfit "di specchi".

Il Festival di Venezia continua a essere invaso da influencer e star dei social: dopo Giulia Valentina coperta di paillettes e Cristina Marino col completo "spezzato" con gonna e crop top, ieri è stato il turno di Giulia Salemi. Al suo fianco non poteva che esserci il fidanzato Pierpaolo Pretelli, che sul red carpet l'ha tenuta sempre per mano, baciandola e guardandola con dolcezza di fronte i fotografi. Il motivo per cui gli influencer come loro hanno cominciato a essere considerati al pari dei divi internazionali? A eventi glamour e patinati come la Mostra del Cinema veneziana vi partecipano in qualità di sponsor di brand fashion e beauty, che gli permettono di sfilare sull'ambito tappeto rosso in cambio di visibilità.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Venezia ’80

L'abito col mantello di Giulia Salemi

Per il gran ritorno a Venezia, dove proprio qualche anno fa fece scandalo con i maxi spacchi "inguinali", Giulia Salemi ha puntato tutto sugli scintillii. Si è affidata ad Atelier Emé, che per lei ha creato un luminoso abito custom made interamente realizzato in tulle bianco decorato con specchietti e cristallini ricamati. Si tratta del classico modello slip dress con preziose spalline gioiello, scollatura a V e gonna con ricamo effetto degradè e spacco sul fianco. A completare il tutto non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo e gli orecchini a cascata tempestati di diamanti di Damiani, anche se a fare la differenza è stato il mantello in pomposo taffettà bianco dall'effetto "meringa" abbinato a dei guanti da diva in tinta. Capelli sciolti ma tirati all'indietro col gel, make-up che ha esaltato lo sguardo e sorriso stampato sulle labbra: Giulia ha letteralmente illuminato il red carpet veneziano.

