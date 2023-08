Mariacarla Boscono sul red carpet con il velo, incanta Venezia 80 con un look lingerie La top model ha fatto il suo debutto al Festivale del Cinema di Venezia e ha conquistato il pubblico con un outfit total red che gioca sulle trasparenze.

A cura di Annachiara Gaggino

Mariacarla Boscono in Dolce&Gabbana al Festival del Cinema di Venezia 2023

In rosso come il red carpet, Mariacarla Boscono arriva a Venezia. Sfoggiando un abito Dolce&Gabbana, la top model conquista il pubblico e i fotografi nel corso della serata inaugurale dell'80ª edizione del Festival del cinema di Venezia. Carnagione candida e capelli neri, i colori di Mariacarla Boscono vengono enfatizzati dal suo look total red.

Per lei la stylist Ramona Tabita ha scelto un vestito in tulle, caratterizzato da un bustier lace-up che stringe vita e fianchi e una gonna con strascico in una texture leggera e impalpabile che lascia spazio alle trasparenze. Dello stesso tessuto anche gli accessori che completano l'outfit: dei lunghi guanti da opera e un velo che le conferisce un eleganza sacrale.

Mariacarla Boscono in Dolce&Gabbana sul red carpet del Festival del cinema di Venezia 2023

Mariacarla Boscono e il nude look dello scorso anno

Mariacarla Boscono, musa delle più grandi case di moda è sempre attesissima sui red carpet per la sua capacità di stupire con i propri look. L'anno scorso, infatti, la modella aveva sfilato in un abito Jean Paul Gaultier, disegnato da Glenn Martens, stilista di Diesel, Y/Project e guest designer della casa di moda francese. Per l'occasione aveva scelto di osare con un vestito che non lasciava spazio all'immaginazione. Il tulle non è sicuramente un tessuto coprente, e la volontà era propio quella di rivendicare la libertà del topless.