Il red carpet del Festival di Venezia 2023, gli abiti e i look della cerimonia d’apertura È partita l’80esima edizione del Festival di Venezia, ieri si è tenuta la serata inaugurale con le prime di due film italiani, L’ordine del tempo e Comandante, e il red carpet è stato invaso dalle star: ecco tutti i look.

A cura di Valeria Paglionico

È partita ufficialmente l'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo che fino al prossimo 9 settembre vedrà innumerevoli registi e attori presentare i loro nuovi film in anteprima internazionale. Ad aprire la kermesse sono state due prime italiane, L'ordine del tempo di Liliana Cavani e Comandante di Edoardo De Angelis, ma ad attirare le attenzioni dei media non poteva che essere soprattutto il red carpet inaugurale. Come da tradizione, le celebrities si sono sfidate a colpi di stile tra lunghi abiti da sera, tacchi a spillo e accessori originali, contendendosi il titolo di più glamour della serata di apertura: ecco tutti i look delle star al Lido.

Caterina Murino e Mariacarla Boscono dive in rosso

Nonostante a Hollywood sia in atto lo sciopero della SAG-AFTRA che ha interrotto press tour, conferenze stampa e presentazioni varie, la serata inaugurale del Festival di Venezia è stata ugualmente da sogno. A brillare sul red carpet sono state soprattutto le star italiane, che hanno incantato i presenti tra look principeschi e dettagli sensuali.

Caterina Murino in Giorgio Armani Privé

La madrina Caterina Murino ha infiammato la cerimonia in rosso acceso con un lungo abito a balze dai dettagli scintillanti di Giorgio Armani Privè, il tutto completato dagli iconici gioielli Pantera di Cartier.

Mariacarla Boscono in Dolce&Gabbana

A farle concorrenza in total red è stata Mariacarla Boscono, trasformatasi in una moderna Cappuccetto Rosso con un maxi dress fatto di sole stringhe ma con veli sulle gambe che lasciano intravedere i cuissardes in tinta e cappuccio che copre la testa.

Toni Garrn in Alberta Ferretti

Da Bianca Balti a Toni Garrn, i look da fiaba sul red carpet

A lasciare senza fiato durante la tradizionale sfilata sul red carpet inaugurale è stata anche Bianca Balti che, dopo aver stravolto le regole arrivando in jeans nel pomeriggio, per la serata ha puntato tutto su uno stile da Cenerentola.

Bianca Balti in Ermanno Scervino

Ha indossato una romantica sirena turchina con maxi spacco di Ermanno Scervino, abbinandola a gioielli Pomellato decorati con pietre preziose coordinate. La nuance non è stata scelta a caso: è coordinata ai suoi profondi occhi azzurri, esaltati da un make-up dai toni estremamente naturali.

Claudia Gerini in Luisa Spagnoli

Regine di bellezza anche Toni Garrn nel suo "abito-armatura" di Alberta Ferretti, Claudia Gerini in total black firmato Luisa Spagnoli e Madisin Rian, che ha fatto trionfare i colori e gli scintillii con una creazione di Giorgio Armani.

Madisin Rian in Giorgio Armani

Le influencer all'inaugurazione del Festival di Venezia

All'inaugurazione di Venezia '80 non sono mancate le influencer, ormai una presenza fissa a eventi glamour come questo, visto che brand beauty e fashion le ingaggiano come sponsor per l'intera manifestazione.

Giulia Valentina con gioielli Tiffany&Co.

Giulia Valentina ha sfilato sul red carpet ricoperta di paillettes silver, osando con maxi spacco e aggiungendo un ulteriore tocco scintillante con gioielli Tiffany&Co..

Alessia Lanza

A farle concorrenza, anche Alessia Lanza, una TikToker sempre più famosa sui social, che per la serata ha optato per un tubino fasciante black&white col colletto alla coreana.

Paola Turani in Zuhair Murad

Paola Turani si è trasformata in una sirena total white con un lungo abito firmato Zuhair Murad, per la precisione un modello con lo scollo all'americana tempestato di cristalli.

Cristina Marino in Giorgio Armani

Cristina Marino è tornata ancora una volta al noto evento cinematografico in Laguna ma senza Luca Argentero. Se lo scorso anno aveva annunciato la gravidanza fasciando il pancino, questa volta ha mostrato l'ombelico con un completo nero di Giorgio Armani caratterizzato da gonna a ruota e crop top di paillettes.

Pierfrancesco Favino in Saint Laurent, Anna Ferzetti in Giorgio Armani

Da Lazza a Malika Ayane, i cantanti conquistano Venezia

Diversi, inoltre, anche i volti noti del mondo della musica, da Malika Ayane in un lungo tubino con scollatura in tulle di Giorgio Armani Privé a Lazza in un completo di Fendi decorato all-over con forbici e lamette.

Malika Ayane in Giorgio Armani Privé

Pierfrancesco Favino in smoking nero di Saint Laurent accompagnato dalla moglie Anna Ferzetti, meravigliosa in una sirena con scollo stringato di Giorgio Armani, Sveva Alviti è un bocciolo di rosa in Ermanno Scervino, Bianca Brandolini D'Adda in black&white di Schiaparelli: chi si aggiudica il titolo di più elegante della serata inaugurale?