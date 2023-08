Lazza sfila sul red carpet di Venezia 2023: abbina le scarpe classiche al completo pigiama Ieri sera è stata inaugurata l’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Sul red carpet della prima del film Comandante ha sfilato Lazza, che ha sorpreso tutti con un look pigiama abbinato a delle scarpe classiche.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è appena cominciata e sta già facendo molto discutere. Ieri sera si è tenuta l'attesa serata inaugurale e, come da tradizione, sono state moltissime le star che si sono sfidate a colpi di stile sul red carpet, dalla madrina Caterina Murino in rosso a Bianca Balti in versione Cenerentola. Alla prima del film Comandante ha preso parte anche uno dei cantanti più richiesti del momento, Lazza, che dopo il successo di Sanremo ha debuttato in Laguna come un divo internazionale. Per la sua prima volta all'evento ha evitato i classici smoking, distinguendosi per originalità con un look pigiama: ecco chi lo ha firmato.

Il look di Lazza al Festival di Venezia 2023

Lazza sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo il secondo posto al Festival di Sanremo con Cenere ha calcato i palcoscenici musicali più ambiti del nostro paese, ora è arrivato anche al Festival del Cinema di Venezia. Ieri sera ha sfilato sul red carpet inaugurale, stravolgendo le regole di dress code con un look griffato sopra le righe. Niente smoking, giacche eleganti o camicie su misura, ha optato per un completo-pigiama firmato Fendi della collezione Uomo Primavera/Estate 2024. Si tratta di un coordinato di seta color panna con casacca a maniche lunghe e bermuda, decorato all-over con delle stampe a tema "artigiani", ovvero forbici, pinze e lamette.

Lazza in Fendi, collezione Uomo P/E 2024

La risposta di Lazza alle critiche sul look

L'unico tocco "tradizionale" nel look di Lazza? Le scarpe classiche, un paio di brogue in pelle nera che ha abbinato a dei calzettoni di spugna con il logo della Maison Fendi in bella vista. Naturalmente non sono mancati gli occhiali da sole scuri e i gioielli di diamanti.

Scarpe classiche e calzettoni di spugna

Sui social in molti hanno criticato l'originale scelta di stile del cantante ma, piuttosto che lasciarsi travolgere dalle polemiche, su Twitter ha condiviso il messaggio "Pigiamato, Fendato. Che ve lo dico a fare, studiate", lasciando intendere che il look sfoggiato risponde alla perfezione alle tendenze più gettonate di stagione. Del resto, non è la prima volta che Lazza indossa un "pijama look", lo aveva già fatto al concerto Love Mi e anche in quell'occasione aveva fatto "storcere il naso" agli amanti dell'eleganza senza tempo. È arrivato il momento di riscrivere le regole di dress code del Festival?