Bianca Balti rompe le regole a Venezia 80: per l’arrivo in Laguna sceglie i jeans Bianca Balti è arrivata a Venezia a poche ore dal red carpet inaugurale dell’80esima edizione del Festival del Cinema. Ha stravolto le regole di dress code, presentandosi di fronte i riflettori con i jeans.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sta per partire l'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, uno degli eventi glamour più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo che anche questa volta si preannuncia ricco di novità e di sorprese. Questa sera ci sarà il red carpet inaugurale e, come da tradizione, sarà invaso da innumerevoli star che si sfideranno a colpi di stile. Se ieri ad apparire in pubblico erano stati prima i coniugi Amal e George Clooney in coordinato, poi la madrina Caterina Murina in versione sirena dark, oggi è stato il turno di Bianca Balti. Fin dall'arrivo in Laguna ha stravolto le regole di dress code legate all'evento: ecco cosa ha indossato per il debutto.

Il look total denim di Bianca Balti a Venezia

Niente camicie bon-ton, completi mannish o minidress da lady, per l'arrivo a Venezia 80 Bianca Balti ha stravolto le regole di dress code. Da sempre famosa per il suo animo ribelle, anche questa volta è riuscita a distinguersi per originalità ma senza rinunciare allo stile.

L’arrivo a Venezia di Bianca Balti

Per la prima apparizione pubblica al Festival ha puntato su un super trendy look total denim. Si è rivolta alla Maison Ermanno Scervino, che ha realizzato per lei un completo jeans su jeans dall'animo moderno e glamour. La modella ha abbinato un top con reggiseno a punta e corpetto con stecche in chiffon a dei pantaloni cargo oversize a vita bassa, completando il tutto con un trench stone washed ricamato a mano.

Leggi anche Caterina Murino, la madrina arriva al Festival di Venezia 2023 con il completo verde smeraldo

Bianca Balti in Ermanno Scervino

Niente diamanti, Bianca Balti sfoggia i gioielli a catena

Non sono mancati i gioielli preziosi, per la precisione una parure con collier e anello a catena di Pomellato, mentre per quanto riguarda le scarpe ha preferito lasciare nell'armadio i classici tacchi a spillo. Bianca ha abbinato il look total denim a un paio di camperos di camoscio color tabacco, aggiungendo così al completo un tocco western. Capelli sciolti e lisci, trucco appena visibile e occhi azzurrissimi messi in risalto dal lavaggio chiaro del tessuto jeans: la modella non ha rivali in fatto di bellezza e di sicuro questa sera sul red carpet riuscirà a sorprendere col suo stile irriverente e fashion.