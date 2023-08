Amal Clooney arriva con George a Venezia 2023: le scarpe da avere in autunno sono le slingback Amal e George Clooney sono arrivati a Venezia per il Festival del Cinema 2023. La loro prima apparizione pubblica è stata in coordinato con degli adorabili look black&white.

A cura di Valeria Paglionico

Sta per partire l'80esima edizione del Festiva di Venezia, uno degli eventi glamour più attesi dell'anno nel mondo del cinema che anche in questa occasione si preannuncia ricco di novità e sorprese. Questa sera si terrà il red carpet inaugurale e, come da tradizione, saranno moltissimi i divi che ne approfitteranno per sfidarsi a colpi di stile. A dare il via alla manifestazione è stata la madrina Caterina Murino, che proprio ieri si è lasciata immortalare sulle rive del Lido a piedi nudi e con una cascata di cristalli sull'abito. La cosa che in pochi sanno è che tra le celebrities arrivate in Laguna ci sono anche due "volti noti" ai veneziani: George e Amal Clooney.

I look coordinati di Amal e George Clooney

Tra i primi arrivati a Venezia per l'atteso Festival del Cinema ci sono George e Amal Clooney, paparazzati fin da quando erano sullo scafo tra i canali della Laguna. Una volta sbarcati al Lido hanno poi rivelato degli adorabili look coordinati in black&white. Il divo ha puntato tutto su uno stile vacanziero e chic con polo a maniche corte nera e pantaloni lunghi bianchi, completando il tutto con dei mocassini di camoscio color sabbia e con un paio di occhiali da sole scuri e specchiati. Amal ha invece optato per un adorabile minidress a fondo bianco ma con dei ricami floreali a contrasto sui lati, un elegante modello a sacchetto smanicato firmato da Giambattista Valli.

Amal Clooney in Giambattista Valli

Chi ha firmato le slingback di Amal

A fare la differenza nel look di Amal Clooney sono stati gli accessori. Ha abbinato il minidress a una borsetta di pelle nera firmata 16Arlington e a dei maxi occhiali da sole tondi in pieno stile diva. Il dettaglio che non è passato inosservato agli appassionati di moda? Le scarpe, un paio di slingback di Roger Vivier in tessuto a rete con tacco slim e iconica fibbia quadrata laccata.

Slingback di Roger Vivier

I décolleté che lasciano il tallone scoperto come quelli di Amal sono destinati a diventare le calzature must dell'autunno 2023. Fresche, comode e glamour: non esiste modello migliore per aggiungere un tocco chic a ogni tipo di look post-vacanziero. In quante prenderanno ispirazione da Amal per l'inizio della prossima stagione?