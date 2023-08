Caterina Murino madrina scintillante: dà il via a Venezia 2023 con una cascata di cristalli sull’abito Caterina Murino è la madrina del Festival di Venezia 2023 e, come da tradizione, ha posato sulle rive del Lido alla vigilia dell’inizio dell’evento: ecco i dettagli del look scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca ormai pochissimo all'inizio dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia: a partire da domani saranno moltissimi i registi e gli attori che presenteranno i loro film in anteprima mondiale, accompagnando gli eventi a delle sfilate "stellari" sul red carpet. Sono molte le celebrities che si stanno preparando per sbarcare in Laguna nelle prossime ore ma la più attesa dai media non poteva che essere Caterina Murino, l'ex Bond Girl che quest'anno ricopre i panni di madrina: ecco cosa ha indossato per le tradizionali foto tra le acque del Lido.

Caterina Murino posa sulle rive del Lido

Caterina Murino è un'indiscussa icona di bellezza e di eleganza e al Festival di Venezia 2023 ne darà l'ennesima prova. La sua esperienza nei panni di madrina è partita questa mattina quando è arrivata in Laguna a bordo di uno scafo in verde smeraldo. Pantaloni palazzo e canottiera coordinata, cappello panama e maxi occhiali da sole: l'attrice non ha nulla da invidiare alle dive internazionali in fatto di classe. Il vero debutto, però, è stato nelle ultime ore: è diventata protagoniste del tradizionale servizio fotografico sulle rive del Lido, in occasione del quale ha dato ufficialmente il via all'attesa manifestazione cinematografica.

Caterina Murino in Giorgio Armani

Il look dark di Caterina Murino

Come da tradizione, anche Caterina Murino ha posato tra le acque del Lido veneziano alla vigilia della serata inaugurale del Festival di Venezia. Per l'occasione si è trasformata in una sirena dark con un lungo e scintillante abito da sera. A firmarlo è stato Giorgio Armani (a cui probabilmente è stato affidato tutto il suo armadio per il Festival), che ha realizzato su misura per lei un sinuoso e fasciante slip dress total black, per la precisione un modello di seta con spalline sottili e scollatura generosa, coperto da uno strato di tulle tempestato di cristalli silver. Piedi nudi, capelli sciolti e ondulati e gioielli di diamanti della collezione Panthère di Cartier: l'attrice è riuscita a stregare tutti col suo fascino e col suo splendore.