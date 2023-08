Caterina Murino, la madrina arriva al Festival di Venezia 2023 con il completo verde smeraldo L’attrice è approdata oggi al Lido per inaugurare la kermesse cinematografica. Ecco chi ha firmato il suo look.

A cura di Annachiara Gaggino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Caterina Murino sbarca in Laguna e lo fa in verde. L'attrice è stata scelta come madrina dell'80ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nata in Sardegna nel 1977, dopo la partecipazione a Miss Italia, Caterina Murino viene lanciata nella recitazione da Dini Risi. Una carriere che prenderà il volo, fino a farle vestire i panni della Bond Girl nel film 007-Casinò Royale al fianco di Daniel Craig.

I più attesi del Festival del cinema di Venezia

Il Festival prenderà il via il 30 agosto e durerà fino al 9 settembre 2023, ma già nella serata del 29 agosto si celebrerà un omaggio all'attrice Gina Lollobrigida, scomparsa lo scorso 16 gennaio. Tra i ritorni più attesi alla kermesse c'è sicuramente quello di Sophia Coppola. La regista italo-americana presenterà Priscilla, il lungometraggio che vede come protagonista la moglie di Elvis Presley, interpretata da Cailee Spaeny. Tra gli italiani invece Pierfrancesco Favino, sul red carpet per due film, Comandante e Adagio, rispettivamente di Edoardo De Angelis e Stefano Sollima. Il secondo vedrà accanto a lui altri attori italiani di spicco, come Toni Servillo e Valerio Mastandrea. Fuori concorso, invece, verranno presentati i film di Woody Allen e Roman Polanski. Wes Anderson, fresco del successo di Asteroid City, in arrivo in Italia il 14 settembre (era uscito il 16 giugno nelle sale cinematografiche statunitensi), riceverà il premio Cartier Glory to the Filmmaker.

Caterina Murino in Giorgio Armani

L'arrivo di Caterina Murino al Lido

La madrina dell'80ª edizione della Festival del Cinema di Venezia 2023, per il suo debutto nella città veneta ha sfoggiato un completo in seta verde firmato Giorgio Armani. Un look composto da pantaloni palazzo e canottiera a spalla larga arricchito dai gioielli della collezione Juste un clou di Cartier. A completare l'outfit un cappello bianco stile Panama con una fascia verde che richiama il completo, mentre due maxi occhiali le conferiscono un allure da vera diva. Sarà sempre lo stilista italiano a vestire l'attrice per il consueto photocall sulla spiaggia del Lido. I dettagli non sono ancora stati resi noti, ma l'abito sarà firmato Giorgio Armani Privé, la linea di alta moda del couturier. Per la serata inaugurale, invece, saranno i gioielli Pasquale Bruni a brillare sul red carpet.