Festival di Venezia 2023: Caterina Murino sul red carpet inaugurale con gioielli da 200mila euro Sul red carpet della serata inaugurale, l’attrice ha scelto di brillare con un abito rosso abbinato a un paure di preziosi gioielli in oro e diamanti.

A cura di Annachiara Gaggino

Caterina Murino sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2023 in Giorgio Armani Privé e gioielli Cartier

Caterina Murino brilla in Cartier sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2023. La madrina dell'80ª edizione della kermesse lagunare ha sfilato sul red carpet della serata inaugurale con un abito firmato Giorgio Armani Privé (Maison scelta anche per il tradizionale servizio fotografico tra le acque del Lido) abbinato a una parure di gioielli Cartier da un valore complessivo di circa 200 mila euro. L'ex bond girl ha sfoggiato un vestito rosso fiammante con gonna a corolla, arricchito da applicazioni gioiello. Un trionfo per la madrina di quest'anno che apre la serata inaugurale in grande stile.

Il tesoro di Caterina Murino

L'attrice ha indossato per l'occasione un set di gioielli della collezione Panthère di Cartier. Gli orecchini in oro giallo 18 carati e decorati da 5 diamanti taglio brillante da 0,01 carati hanno un valore di 13 mila euro, mentre il bracciale, ornato di quattro granati tsavorite costa 50,5 mila euro. L'anello abbinato invece ha un prezzo di 25,7 mila euro. Il gioiello più prezioso della collezione però è sicuramente la collana che vanta un valore di 113 mila euro, per un totale di oltre 202,2 mila euro. Insomma, un tesoro quello che indossa la regina del Festival di quest'anno.