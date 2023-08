Cristina Marino al Festival di Venezia spezza il look con un crop top L’imprenditrice ha sfilato sul red carpet con un look total black sfoggiando un crop top decorato. L’outfit illuminato da gioielli brillanti.

A cura di Annachiara Gaggino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cristina Marino sceglie un look giovane per la serata inaugurale dell'80ª edizione del Festival del Cinema di Venezia. Sul red carpet ha sfilato indossando un coordinato nero composto da un crop top con scollo all'americana decorato e arricchito di strass, abbinato a una lunga gonna ampia svasata con dettaglio plissettato, tutto Giorgio Armani. La vita alta del capo, però, non copre l'ombelico, che rimane in vista come vuole il trend del momento. La Maison italiana è stata scelta dall'influencer anche per il make-up, firmato Armani beauty.

I gioielli Bulgari

La moglie di Luca Argentero ha inoltre impreziosito il suo outfit con gioielli Bulgari. Marino ha scelto una delle collezioni più iconiche della Maison romana: Serpenti, che proprio quest'anno celebra il suo 75° anniversario. Cristina Marino ha indossato quattro modelli di anelli diversi del brand, tutti tempestati di diamanti, abbinandoli a due bracciali sempre della stessa capsule esaltati dal total black del suo look.