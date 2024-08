Valentina Ferragni sul red carpet di Venezia 81: il look è con top gioiello e gonna drappeggiata

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Valentina Ferragni

Anche Valentina Ferragni è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia. L'influencer ha preso parte alla premiere di Baby Girl, film che vede protagonista l'attrice Nicole Kidman. Dopo le vacanze trascorse tra la Corsica e la Sardegna, Ferragni sbarca al Lido senza la sorella Chiara, che è da poco tornata a Milano dopo una breve tappa a Budapest e Vienna. Per il red carpet al Festival, l'imprenditrice è splendente con un top accollato gioiello dall'effetto see through.

Il vestito di Valentina Ferragni a Venezia 81

Splendida e luminosa, Valentina Ferragni è elegantissima sul red carpet in Laguna per assistere alla proiezione di Babygirl, film della regista olandese Halina Reijn e che vede protagonista Nicole Kidman e Antonio Banderas. Tra le dive internazionali, Ferragni era super chic con un abito composto da due parti ben distinte. La parte superiore è un top accollato che lascia la schiena nuda ed è interamente ricamato a mano con paillettes e perline creando un effetto intrecciato see through. L'intreccio, che sembra quasi realizzato in cristalli, è un pattern perfetto che illumina il busto senza mostrare nulla.

Valentina Ferragni in Marciano by Guess

La creazione è un abito custom made di Marciano by Guess che è composto anche da una gonna drappeggiata color bianco ottico e con uno spacco centrale, che lascia intravedere le gambe e i sandali argentati. Si tratta di un abito sartoriale quasi dal sapore anni Venti che Ferragni mette in risalto anche grazie all'acconciatura, ossia uno chignon elegantissimo, illuminato dai tradizionali orecchini del suo brand Valentina Ferragni Studio, modello UALI.

Valentina Ferragni in Marciano by Guess