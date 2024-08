Chiara Ferragni vola a Budapest: anticipa l’autunno con stivali borchiati e maglia “da calcio”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Questa è l'estate della "rinascita" di Chiara Ferragni che, a mesi di distanza dallo scandalo dei pandori Balocco e dalla separazione da Fedez, sembra aver ritrovato il sorriso. Ad aiutarla e sostenerla ci sono stati sia gli amici storici che i familiari, che anche nei momenti difficili non l'hanno mai abbandonata. È proprio con loro che ha trascorso le vacanze: è stata prima in Grecia con i piccoli Leone e Vittoria, poi in Corsica e infine sull'isola di Ibiza, dove ha chiuso la stagione balneare con un completo di pizzo bianco super glamour. Ora è volata a Budapest e ha approfittato delle temperature più miti per dare una piccola anticipazione dell'autunno.

Quanto costa la maglia "da calcio" di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è volata a Budapest, in Ungheria, lo ha rivelato sui social con delle foto agli scorci iconici della città, anche se al momento ha preferito non specificare se si tratta di un viaggio di lavoro o di piacere. L'unica cosa certa è che ha sfoggiato un nuovo look trendy che sembra essere destinato ad anticipare le mode che spopoleranno il prossimo autunno.

Il look autunnale di Chiara Ferragni

Archiviati i micro bikini e i tubini fascianti e traforati, l'imprenditrice ha lasciato spazio a uno stile più comodo. Il capo chiave dell'outfit? Una maglia che sembra essere da calcio del brand Lioness. Si tratta di un modello sporty con maniche lunghe e scollo a V, è a fondo rosso ma è decorata con dei dettagli a contrasto in bianco, primo tra tutti il numero 08 stampato sul petto. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 59 dollari (circa 53 euro).

Maglia Lioness

Shorts e stivali: l'abbinamento da imitare in autunno

Per completare il look dal mood autunnale Chiara Ferragni ha deciso di mixare due capi che sembrano essere "in contrasto": un paio di mini shorts di jeans e degli stivali borchiati. Si tratta del modello senza tacco in pelle total black di Miu Miu, la cui particolarità sta nelle fibbie metalliche che lo decorano lateralmente (prezzo 1.950 euro). L'imprenditrice li aveva già indossati la scorsa primavera ma ora li ha riciclati per affrontare le temperature ungheresi che sembrano essere autunnali. Scommettiamo che l'abbinamento pantaloncini-stivali diventerà il più gettonato della prossima stagione?

Chiara Ferragni con gli stivali Miu Miu