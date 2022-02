Dove vivono i reali inglesi: tutte le residenze della Regina Elisabetta II e della Royal family Non solo Buckingham Palace, la regina Elisabetta II e la royal family possiedono diverse dimore. Dalle case private ai castelli, vi portiamo alla scoperta delle loro residenze.

A cura di Clara Salzano

Il Castello di Windsor dove la Regina Elisabetta trascorre un mese durante la Pasqua

Buckingham Palace, il palazzo reale della Regina Elisabetta II a Londra, è probabilmente una delle residenze reali più conosciute al mondo. È qui che la "Queen" per antonomasia risiede abitualmente durante l'anno ma non è l'unica casa della Regina d'Inghilterra. Sono numerose infatti le residenze e le proprietà della famiglia reale inglese, dalle case private ai castelli fino agli ex monasteri. Scopriamo tutte le residenze della Royal family.

La Regina Elisabetta II davanti a Buckingham Palace

Per la maggior parte dell'anno la Regina Elisabetta II vive a Buckingham Palace a Londra che comprende 775 stanze. Fino alla morte del marito, il Principe Filippo, la regina viveva negli appartamenti privati del palazzo durante la settimana per poi trasferirsi in campagna o in altre proprietà nel weekend.

Buckingham Palace

Tutti sanno quanto La regina Elisabetta II sia una persona riservata, che ami la tranquillità e lontana dalla mondanità. Non a casa una delle sue residenze preferite è il Castello di Windsor, in campagna, dove la regina trascorre spesso i fine settimana, il mese in cui ricade la Pasqua e durante la pandemia, quando è venuto anche a mancare il Principe Filippo, ha preferito vivere in questa dimora a più stretto contatto con la natura. Al Castello di Windsor, il più grande castello abitato del mondo, la regina si concede sempre lunghe passeggiate con i suoi cani e maggiore relax dagli impegni ufficiali.

Il Castello di Windsor

Quando arriva l'estate la regina Elisabetta II si trasferisce in Scozia, nel Castello di Balmoral, che si estende per una superficie di oltre 20.000 ettari e comprende al suo intero 150 edifici: un vero e proprio villaggio per le vacanze.

Il Castello di Balmoral

In occasione della Royal Week, ogni inizio estate, la Regina soggiorna al Palazzo di Holyroodhouse, che risale all'epoca medievale e nasce come monastero poi ristrutturato nel tempo per adattarsi meglio a residenza reale.

Holyroodhouse

Durante le festività natalizie tutta la famiglia reale inglese, compresa la regina, si trasferisce a Sandringham, nel Norfolk, dove trascorrono le vacanze in perfetto clima festoso.