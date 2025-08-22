Re Carlo, passione gampling: quanto costa il campeggio di lusso inaugurato nella tenuta reale

Continuano le vacanze della Royal Family britannica che, come da tradizione, approfitta della fine di agosto per riunirsi a Balmoral, la tenuta tanto amata dalla compianta regina Elisabetta II. Carlo III, però, è apparso ancora in pubblico durante le ferie, basti pensare al fatto che proprio di recente ha incontrato un pony, la mascotte dell'esercito scozzese, rendendo omaggio al paese che lo ospita con il tipico kilt. Nelle ultime o re, inoltre, ha fatto notizia la sua visita a Sandringham, nel Norfolk, dove è volato per inaugurare una inedita tenuta reale, la sua particolarità? Non si tratta di un castello o di una maxi villa ma di un glamping, ovvero di un campeggio di lusso, e la cosa originale è che è aperto al pubblico.

Il gampling inaugurato da re Carlo III

Nella tenuta reale di Sandringham è stato appena inaugurato da Carlo III il primo glamping firmato Windsor: si trova all'interno del Sandringham Estate Caravan and Motorhome Club Campsite ed è un campeggio a 5 stelle che si propone di offrire un'esperienza wild ma allo stesso tempo di classe. Il villaggio conta 15 tende in stile safari, sono dotate di ogni comfort e sono circondate dalle felci e degli arbusti dei boschi di Glucksburg, la loro particolarità? Sono state testate e approvate dal re, che da sempre è un grande appassionato di glamping, basti pensare al fatto che da bambino ha spesso dormito nella natura con la famiglia, trovando l'esperienza molto entusiasmante.

Sandringham Estate Caravan and Motorhome Club Campsite

Quanto costa il campeggio di lusso di re Carlo

Il glamping inaugurato da re Carlo si propone di trasformare il campeggio in un'esperienza di classe, riservata a tutti coloro che vogliono rientrare in contatto con la natura ma senza rinunciare ai comfort. Le tende del villaggio, infatti, sono maxi, possono ospitare 2 o 3 camere da letto e sono dotate di bagni con docce deluxe e cucine attrezzate con frigorifero, tostapane, grandi divani, tavolo da pranzo con sedie, stufetta a legna, bollitore, fornelli.

Al loro interno non mancano le terrazze rialzate con barbecue e la connessione wi-fi, essenziale per rimanere sempre in contatto con i cari anche in vacanza. Il prezzo? Attualmente è disponibile la tenda premium, offerta a poco più di 53 sterline a notte.