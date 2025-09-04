Perché George, Charlotte e Louis a scuola non usano il titolo Altezza Reale

Il mese di settembre è ricco di impegni per la Royal Family britannica e non solo perché riprendono regolarmente le apparizioni pubbliche (ultima tra tutte quella di Kate Middleton con i capelli biondissimi), presto i principi del Galles si trasferiranno in una nuova residenza reale, sempre vicina al castello di Windsor ma decisamente più grande rispetto ad Adelaide Cottage. Come se non bastasse, i piccoli di casa, George, Charlotte e Louis, hanno ripreso la scuola, per la precisione la Lambrook School, che ora si trovano a frequentare tutti insieme. In quanti sanno per quale motivo non si fanno chiamare Altezza Reale?

George, Charlotte e Louis vogliono essere studenti "normali"

George, Charlotte e Louis sono eredi al trono diretti ed è per questo che fin dalla nascita hanno ottenuto l'ambito titolo di Altezza Reale. Al momento, però, pare proprio che non ne "usufruiscano": i genitori William e Kate vogliono infatti che alla Lambrook School vengano considerati degli studenti "normali" e non dei principi. La scelta non è stata fatta a caso, anzi, è ormai da anni che la mamma e il papà provano a donargli un'infanzia "comune", non facendogli sentire il peso della loro posizione nella linea di successione. L'obiettivo, dunque, è che considerino la scuola un ambiente privo di pressioni, in cui hanno la possibilità di crescere e di apprendere in totale libertà, non sentendosi "diversi" o "privilegiati" rispetto ai coetanei.

Qual è il cognome dei principini

Come si fanno chiamare, dunque, i principini inglesi a scuola? Visto che non è possibile essere chiamati solo con il primo nome, George, Charlotte e Louis utilizzano "Wales" come cognome, ovvero il titolo dei genitori, principe e principessa del Galles. Per i Royals questa è una vera e propria tradizione di famiglia, basti pensare che anche William ed Harry a scuola usavano il cognome Wales, ovvero quello che all'epoca era il titolo della mamma e del papà. Cosa succedeva in precedenza, quando era ancora in vita la regina Elisabetta e William e Kate erano Duchi di Cambridge? Anche in questo caso George Charlotte e Louis usavano il titolo dei genitori come cognome, dunque erano semplicemente "Cambridge".