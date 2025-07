I genitori di Kate Middleton possono ricevere dei titoli reali?

I Windsor sono tra le famiglie più in vista d'Europa: sempre nell'occhio del ciclone, non possono fare a meno di attirare le attenzioni dei media a ogni apparizione pubblica. Di recente, ad esempio, sia Kate Middleton che la principessa Charlotte hanno partecipato al torneo di Wimbledon, incantando tutti con i loro look. Se la prima ha scelto un adorabile royal blue, la figli ha fatto scalpore per aver indossato uno smalto rosa (contrario al protocollo). Ora si ritorna a parlare dei reali (o almeno di persone a loro molto vicine): in quanti sanno che Carole e Michael Middleton, i genitori di Kate, potrebbero presto ricevere dei titoli?

I Middleton, da commoners a membri della Royal Family

Sebbene sia nata borghese, Kate Middleton è riuscita a diventare principessa dopo il matrimonio con William, trasformando così la sua vita in una vera e propria fiaba. I genitori Michael e Carole Middleton fin dal primo momento sono sempre apparsi a loro perfetto agio a contatto con la vita corte ma, stando alle regole del protocollo, non sono mai potuti entrare ufficialmente a far parte della Royal Family. Ora le cose potrebbero cambiare, visto che presto potrebbero essere insigniti con dei titoli reali. Certo, considerando il fatto che sono ormai abituati a frequentare le teste coronate, si tratterebbe solo di una formalità, ma è chiaro che gli consentirebbe di fare un passo avanti nella scala sociale.

Cosa succederà ai Middleton quando William sarà re d'Inghilterra

Il principe William è l'erede al trono diretto, dunque tra qualche anno potrebbe diventare re d'Inghilterra, prendendo il posto del padre Carlo III. Di fronte questa realtà, in moltissimi si chiedono: quando William sarà sovrano, i genitori di Kate riceveranno dei titoli reali? Essendo di origini borghesi, al momento non sono candidati a diventare membri dell'aristocrazia, anche perché si tratta di riconoscimenti solitamente tramandati di generazione in generazione. A cambiare le carte in tavola, però, potrebbe essere il monarca in carica, che avrebbe la possibilità concedere quei titoli per particolari meriti. Al momento, però, in casa Windsor non è mai successo che questa regola venisse messa in atto (non è stato fatto neppure con i familiari di Camilla), dunque con ogni probabilità i Middleton rimarranno dei "commoners", nonostante il ruolo di primo piano ricoperto nell'educazione dei principini George, Charlotte e Louis.