Il matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto: la sposa è una principessa col maxi velo Sabato 30 luglio è stata una giornata speciale per Enrico Brignano e Flora Canto: i due sono diventati ufficialmente marito e moglie dopo 10 anni d’amore e due figli. Il matrimonio si è tenuto in una location spettacolare sul mare e per l’occasione la sposa ha scelto un principesco abito bianco.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per Enrico Brignano e Flora Canto: i due hanno pronunciato il fatidico sì, coronando finalmente il loro sogno d'amore dopo anni di relazione. Hanno reso pubblica la loro storia nel 2014, da allora non si sono più lasciati e sono diventati anche genitori di due splendidi bambini, Martina, di 5 anni, e Niccolò, che da pochi giorni ha compiuto un anno. L'annuncio delle nozze è arrivato a sorpresa lo scorso marzo quando l'attore ha fatto la proposta durante il suo show all'Arena di Verona. Ora il grande giorno è arrivato e per l'occasione l'attrice ha lasciato tutti senza fiato con uno splendido abito bianco.

Enrico Brignano e Flora Canto, il matrimonio sul mare

Enrico Brignano e Flora Canto hanno scelto la loro amata Roma per il matrimonio, per la precisione una romantica location sul mare a Palo Laziale che dà su una vista spettacolare. Le decorazioni sono tutte in bianco, dunque coordinate al look dell'attrice. La cerimonia civile è stata in stile americano con la navata allestita in giardino, le sedie in ferro battuto e un arco di fiori sull'altare. La sposa ha fatto il suo ingresso accompagnata dalla musica di quattro violiniste, la primogenita Martina e il cuginetto hanno sparso i petali sul tappeto bianco, mentre Tosca D'Aquino ha ricoperto i panni di testimone (insieme a Erica, Benedetta e Isabella dal lato della sposa, il fratello di Enrico, Rino, gli amici Mauro e Andrea dal lato dello sposo). Nel castello è stato inoltre allestito un palco per la band di musica live e un ledwall che proietta foto e video romantici della coppia.

Lo stylist di Flora Canto mostra la confezione dell’abito da sposa

L'abito da sposa di Flora Canto

Come già preannunciato poche ore prima del matrimonio, Flora Canto ha puntato tutto sul bianco per il suo grande giorno. Si è affidata al brand Pronovias, che ha realizzato per lei un candido abito principesco con la scollatura strapless a cuore e una maxi gonna di tulle. Non è mancato il lungo velo in tinta e i gioielli scintillanti, tutti della collezione Margherita e Mimosa di Damiani. Per quanto riguarda Enrico, questo ha scelto un smoking scuro, abbinando l'outfit a dei gemelli Damiani della linea D.Side. Anche le fedi degli sposi sono Damiani, per la precisione il modello in oro giallo della collezione Veramore. Il dettaglio più adorabile della cerimonia? Martina si è vestita di bianco come la mamma, mentre il secondogenito Niccolò ha "imitato" il papà.