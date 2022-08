Flora Canto in luna di miele con Enrico Brignano: una diva tra costumi intrecciati e borse di lusso Dopo il matrimonio, Flora Canto si gode la luna di miele in barca all’insegna dello stile, sfoggiando costumi di tendenza e accessori ricercati.

A cura di Beatrice Manca

Dopo quasi dieci anni d'amore Flora Canto e Enrico Brignano sono diventati ufficialmente marito e moglie: la coppia si è sposata il 30 luglio vicino Roma e la sposa ha incantato i presenti con ben due abiti bianchi sontuosi. A pochi giorni di distanza, i neosposi sono partiti per la luna di miele in barca: l'attrice romana ha condiviso con i follower alcuni dettagli del viaggio, dal bouquet di fiori agli accessori di lusso che ha portato in valigia.

I costumi di Flora Canto in luna di miele

L'attrice e conduttrice romana, 39 anni, ha una vera passione per la moda e sui social condivide spesso foto di look glamour e griffati. Anche la luna di miele è all'insegna dello stile: gli sposi hanno scelto di godersi una vacanza al mare facendo tappa a Ischia.

Flora Canto e Enrico Brignano in luna di miele

Immancabili, perciò, i costumi da bagno: la novella sposa ha sfoggiato prima un intero bianco candido, da sposina, poi un olimpionico color acquamarina del brand IU Rita Mennoia, con oblò tartarugati. Il costume costa 205 euro ed è tra i modelli cult dell'estate 2022.

Flora Canto con il costume IU Rita Mennoia

Per completare i look "da barca" ha scelto maxi occhiali da diva con la montatura tartarugata, probabilmente Miu Miu, e un cappello di paglia, l'accessorio must have dell'estate 2022. Non poi poteva mancare un bikini: Flora Canto ha scelto un due pezzi nero con dettagli cut out e una particolare allacciatura scintillante.

Flora Canto in bikini

Flora Canto in luna di miele con accessori di lusso

Per l'inizio della luna di miele Flora Canto non poteva che scegliere il bianco, il colore delle spose: su Instagram la conduttrice ha mostrato alcuni dei capi messi in valigia tra cui una camicia bianca, fresca e chic, e shorts in denim coordinati. Per gli accessori estivi la tendenza è la paglia: oltre al cappello, la neosposa ha portato con sé una borsa a mano intrecciata firmata Louis Vuitton.

La borsa di Flora Canto è firmata Louis Vuitton

Per quanto riguarda i look estivi "da sera", Flora Canto ha scelto l'eleganza del total black: ha sfoggiato un tubino in maglia nero completato da accessori arancio fluo, colore di tendenza della stagione. Ai piedi ha indossato un paio di mules, coordinate alla borsa di lusso firmata Hermès.

La luna di miele non è conclusa e proseguirà con un viaggio a Creta: in aeroporto ha trovato ritardi e cancellazioni ormai comuni, ma sicuramente il resto della vacanza sarà all'insegna del relax e del divertimento. Una cosa è certa: le fan non vedono l'ora di scoprire quali altri abiti da sogno ha messo in valigia!