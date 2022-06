Il matrimonio di Britney Spears: per cucire il vestito da sposa con perle ci sono volute oltre 700 ore Per il matrimonio con Sam Asghari, Britney Spears ha indossato un principesco abito da sposa scollato. in seta bianca con strascico e velo lungo 4 metri. Tutti i dettagli del vestito da sposa, chi ha firmato l’abito per le nozze e le foto del modello.

A cura di Marco Casola

Britney Spears e Sam Asghari al loro matrimonio

Dopo la lunga attesi (e dopo una lunga serie di balletti casalinghi) Britney Spears ha finalmente detto sì. Il 10 giugno 2022 la celebre popstar si è sposata con Sam Asghari, organizzando un sontuoso matrimonio nella sua villa in California. Alle nozze hanno partecipato invitati famosi come Madonna, Selena Gomez, Paris Hilton, Drew Barrymore e Donatella Versace. Quest'ultima ha anche disegnato l'abito da sposa per la Spears, un modello custom made Atelier Versace in cady di seta bianco candido.

Lo scorso Marzo, pubblicando una foto su Instagram con Donatella Versace nella sua casa di Los Angeles, Britney Spears aveva annunciato ai fan che l'amica stilista avrebbe disegnato il suo abito da sposa. Oggi finalmente le foto e i bozzetti del vestito bianco sono stati rivelati. Il modello Atelier Versace, disegnato appositamente per l'occasione, è stato cucito a mano dalle sarte della Maison della Medusa e ci sono volute oltre 700 ore di lavoro per completare l'opera.

Il bozzetto dell’abito disegnato da Donatella Versace per il matrimonio di Britney Spears

L‘abito da sposa per il matrimonio ha una scollatura a tuffo sul seno e lascia le spalle scoperte, queste sono avvolte lateralmente dal corpetto che aderisce al corpo, sul seno e in vita. Il bustier a stecche, strutturato come un corsetto è chiuso sulla parte posteriore con un filo di bottoni in madreperla, mentre la gonna ha uno spacco frontale e sul retro un lunghissimo strascico di tre metri.

L’abito da sposa di Britney Spears

Britney ha scelto di coprire il capo con un lungo velo di 4 metri, realizzato in tulle di seta e impreziosito da bordi e rifiniture in raso tono su tono. Per completare il look la popstar ha poi abbinato mini guanti in tulle, decorati con dettagli di perle, e ai piedi ha indossato un paio di décolleté Versace in raso bianco.

Sam Asghari, per sposare la sua amata Britney, ha scelto un classico smoking, ancora una creazione custom made firmata Atelier Versace. Il completo è composto da una giacca tuxedo doppiopetto, con rever a lancia in satin nero che richiamano i bottoni e il papillon. Completano il look dello sposo una camicia da smoking con colletto diplomatico, fascia di satin in vita e un paio di mocassini total black.