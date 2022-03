Britney Spears verso il matrimonio: incontra Donatella Versace per l’abito da sposa “Guardate chi è venuto a trovarci” ha scritto Britney Spears, condividendo alcune foto che la vedono assieme a Donatella Versace. Il matrimonio con Sam Ashagari si avvicina e sarà proprio la stilista italiana a disegnarle l’abito da sposa.

A cura di Giusy Dente

Instagram @britneyspears

Matrimonio in vista per Britney Spears? Pare proprio di sì. Lei e il compagno sono pronti a pronunciare il fatidico che è in programma già da alcuni mesi, come hanno annunciato, condividendo la gioia del fidanzamento con fan e follower. La popstar sta finalmente vivendo da donna libera, dopo aver vinto una lunga battaglia legale per la sospensione della conservatorship: è stata sotto la tutela legale di suo padre per anni, lui ne ha gestito gli averi e ha preso ogni decisione. Oggi, a 40 anni, la popstar ha finalmente ripreso in mano la propria vita: ha ripreso a viaggiare e può usare liberamente i social, dove si diverte a condividere coreografie, selfie e cambi di look. In Sam Ashgari, con cui ha una relazione da tre anni, ha trovato l'uomo della sua vita: è pronta a passare con lui il resto della sua vita.

Britney Spears pronta al sì

Lo scorso settembre Britney Spears ha condiviso con fan e follower, che l'hanno sempre sostenuta anche nella battaglia legale contro suo padre, la gioia del fidanzamento. Ha mostrato l'anello ricevuto in dono da Sam Ashagari, un gioiello in oro bianco con un grosso diamante centrale da quattro carati e l'incisione "leonessa" (soprannome della popstar, dotata di grande forza e tenacia). Lui è 12 anni più giovane di lei e diventerà il suo terzo marito. Il fatidico sì è vicino. Non si conoscono molti dettagli in merito al matrimonio della popstar e del suo fidanzato, né data né location. Alcuni indizi, però, li ha dati la stessa Britney Spears circa il vestito che indosserà.

Instagram @britneyspears

Il vestito da sposa di Britney Spears

Pochi mesi dopo l'annuncio del fidanzamento Britney Spears ha rivelato che l'abito da sposa sarebbe stato realizzato da una stilista italiana, una cara amica di cui in passato ha anche indossato le creazioni. Si tratta di Donatella Versace. Della Maison italiana, per esempio, era l'abito con paillettes arcobaleno sfoggiato in una sfilata dei primi anni Duemila. Il loro rapporto è proseguito nel tempo, fino a oggi. Britney Spears e Donatella Versace si sono incontrate e la popstar ha orgogliosamente condiviso alcune foto su Instagram. Assieme alle due donne c'è anche Sam Ashagari. Probabilmente l'incontro è finalizzato alla prova del vestito da sposa o alla messa a punto di alcuni dettagli per la sua realizzazione. "Guardate chi è venuto a trovarci" ha scritto la cantante sorridente e felice, prontissima a pronunciare il suo terzo sì.