Britney Spears bionda e con la frangia corta: “Amo giocare coi capelli, è terapeutico” Dopo aver sperimentato i capelli viola, Britney Spears è tornata al biondo e ha accorciato la frangia da sola. La popstar ama trasformare la propria immagine e e il prossimo colpo di testa forse è vicino: “Potrei farmi rossa, chissà”.

A cura di Giusy Dente

Britney Spears sta finalmente vivendo a pieno la propria vita. La popstar solo dopo una lunga battaglia legale, durata anni, è riuscita a conquistare quella libertà che le era invece stata negata, proprio da chi invece avrebbe dovuto proteggerla e sostenerla in modo incondizionato e amorevole. Il padre della cantante è stato il suo tutore legale dal 2007 in poi, ma questa conservatorship nel corso del tempo ha assunto dei contorni molto ambigui. Anche in Tribunale, nel corso del processo, si è parlato di soprusi ai danni della Spears, di abusi e crudeltà, di costrizioni: insomma, molto più di un controllo a fin di bene, in attesa della completa riabilitazione e guarigione. Dopo 13 anni e grazie anche al movimento #freebritney la cantante si è riappropriata della propria esistenza e la sta finalmente conducendo a modo proprio, senza che sia suo padre a decidere per lei.

Il nuovo look di Britney Spears

Sui social Britney Spears è molto attiva e ama stare in contatto coi suoi fan, che non l'hanno mai abbandonata. A loro comunica i suoi pensieri, come trascorre le giornate e come trasforma la propria immagine. Per lei è stato emozionante condividere sui social i festeggiamenti del 40esimo compleanno, i primi da donna libera. Ha trascorso il grande giorno col compagno Sam Ashgari, modello e personal trainer conosciuto nel 2016. Gettonatissimi tra i suoi contenuti sono anche le coreografie che improvvisa entro le mura domestiche e i selfie. Molti di questi riguardano i cambi look. La cantante ama giocare e stravolgere la propria immagine.

L'ultimo colpo di testa l'aveva spinta a colorare di viola i capelli! Ma ha già cambiato idea ed è tornata sui suoi passi. Dunque ha cambiato hair look proponendo qualcosa di più naturale. "Il pasticcio viola è sparito, grazie a Dio. Vedete, adesso i miei capelli sono di nuovo biondi" ha scritto su Instagram. Ha anche modificato leggermente la frangia. Accorciarla nasconde in realtà un dettaglio strategico che ha confidato lei stessa: per sembrare 10 anni più giovane!

Lo spunto per cambiare aspetto le è giunto durante una vacanza di 21 giorni sull'isola Maui, la seconda isola più grande delle Hawaii. I capelli si erano troppo allungati e ha dovuto tagliarli da sola: "Ho avuto tanto tempo per sperimentare. In realtà amo giocare con i miei capelli, è terapeutico" ha ammesso. A quando la prossima trasformazione? "Potrei farmi rossa la prossima settimana, chissà" ha scritto.