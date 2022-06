Da Madonna a Donatella Versace, cosa hanno indossato gli invitati al matrimonio di Britney Spears Britney Spears e Sam Asghari si sono sposati. Erano presenti diverse celebrities: Donatella Versace, Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore.

È stata una sorpresa per tutti, perché nessuna notizia era trapelata fino a ieri: Britney Spears e il fidanzato Sam Asghari si sono sposati. La popstar è reduce da un momento di grande dolore: da poco ha perso il figlio che aspettava dal compagno. La gravidanza (la terza) era stata annunciata alcune settimane fa e la cantante era al settimo cielo. L'arrivo di un bambino era il regalo dopo anni di dolore e privazioni: solo di recente, dopo aver vinto la lunga battaglia legale contro suo padre, si è infatti riappropriata della propria vita, della possibilità di decidere da sola e liberamente. E da sola, ha deciso di pronunciare il suo terzo sì: sta col personal trainer e attore 28enne di origini iraniane da cinque anni. Alle nozze erano presenti diverse celebrities: Donatella Versace, Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez e Drew Barrymore.

Donatella Versace, non un'invitata qualunque

Non poteva mancare proprio Donatella Versace al matrimonio del secolo. La stilista ha collaborato attivamente ai preparativi delle nozze, non era un'invitata qualunque: è stata proprio lei, infatti, a disegnare l'abito della sposa. Si erano incontrate alcuni mesi fa per mettere a punto gli ultimi dettagli e la foto insieme aveva inequivocabilmente confermato che la scelta dell'abito sarebbe caduta sulla Maison italiana. Donatella Versace ha preso parte al ricevimento con un abito azzurro stretto in vita, impreziosito da dettagli Safety Pin dorati. Dello stesso colore dell'abito anche le scarpe, con sottile fascia sul piede: ovviamente col tacco vertiginoso, in perfetto stile Donatella.

Donatella Versace in Versace

Paris Hilton in nero al matrimonio di Britney Spears

Paris Hilton ha sfidato la tradizione: solitamente il dress code esclude il nero dalle scelte cromatiche degli abiti degli invitati a un matrimonio. Lei invece ha scelto proprio un look total black. Ha sfoggiato una scintillante creazione firmata Versace con maxi spacco, dettaglio cut out sul décolleté, maniche lunghe e iconici elementi Safety Pin. Lo ha abbinato a décolleté della stessa Maison, con bottoni Medusa Biggie tempestati di cristalli.

Paris Hilton in Versace

Madonna, diva color arcobaleno

In ogni occasione, la regola di Madonna è solo una: distinguersi. La popstar non passa mai inosservata coi suoi look: da sempre è un'icona, una donna capace di rivoluzionare la propria immagine stando sempre al passo coi tempi. Per il matrimonio dell'amica Britney Spears ha scelto un abito lungo coloratissimo, effetto arcobaleno, con maxi spacco, ampie maniche lunghe, scollo a V e cintura in vita. Lo ha abbinato a calze a rete, borsa Dior e sandali color argento dal tacco vertiginoso. Immancabili, gli occhiali da sole a mascherina da cui non si separa mai.

Madonna indossa borsa Dior

Selena Gomez e Drew Barrymore al matrimonio del secolo

Perché Drew Barrymore era al matrimonio di Britney Spears? L'attrice è tra le celebrities che hanno supportato il movimento #freeberitney, che ha portato alla "liberazione" della cantante, dal 2007 sotto la tutela legale del padre. La Barrymore ha più volte espresso affetto nei confronti della popstar, ha dichiarato di essere dalla sua parte e l'ha sempre sostenuta.

Drew Barrymore in Valentino

Ha rivisto in qualche modo in lei alcuni elementi del proprio sofferto percorso (l'abuso di sostanze, molteplici periodi di riabilitazione, un tentativo di suicidio e infine l'emancipazione legale da sua madre). Era presente al matrimonio con un ampissimo abito marrone firmato Valentino. Come lei, anche Selena Gomez è da tempo una convinta sostenitrice della Spears. Per il party nuziale ha scelto tutt'altro outfit: una jumpsuit blu senza spalline.