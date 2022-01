Britney Spears, il nuovo drastico cambio look: aggiunge delle ciocche viola ai capelli Nuovo “colpo di testa” per Britney Spears: la popstar ha cambiato colore di capelli in modo drastico. Sebbene non abbia detto addio al biondo che da sempre la contraddistingue, ha aggiunto delle ciocche viola alla chioma.

A cura di Valeria Paglionico

Britney Spears ha ricominciato a vivere dopo aver detto addio alla tutela del padre. Negli ultimi 13 anni Jamie Spears ha controllato ogni aspetto della vita della popstar, dal conto in banca alle relazioni sentimentali, catapultandola in un vero e proprio incubo. Oggi ha ritrovato la libertà e non può fare a meno di celebrarla sui social, dove posta in continuazione foto e Stories, dai ritratti di coppia con il futuro marito Sam Asghari ai selfie in topless. Insomma, Britney è letteralmente rinata e ne ha approfittato per rifarsi il look: ecco come si è mostrata nelle ultime ore sul suo profilo Instagram.

Il nuovo colore di capelli di Britney Spears

Dimenticate i capelli platino di Britney Spears: oggi la popstar ha aggiunto un tocco super originale alla sua chioma. Si è fatta applicare delle ciocche viola e le ha messe in mostra con una coda di cavallo alta e ondulata. Certo, non ha rinunciato al biondo che da sempre la contraddistingue, ma è chiaro che questo dettaglio la rende ancora più trendy e sbarazzina. Perché lo ha fatto? Lo ha spiegato lei stessa nella didascalia del breve video condiviso su Instagram, dove ha scritto: "Eccomi con i capelli viola. Mi annoio, ok ??? Sono molto annoiata, quindi la ragazza che mi ha curato la manicure mi ha consigliatodi farlo!!!L'ho fatto ma non sono sicuro che mi piaccia".

Britney Spears ricicla gli stivali da Sailor Moon

Al di là dei "nuovi" capelli viola, Britney Spears ha mostrato anche il look scelto per la serata romantica con il fidanzato. Ha indossato un minidress nero aderentissimo e con una profonda scollatura che ha messo in risalto il décolleté, modello che (per sua stessa ammissione) costerebbe 100 dollari. Ha poi completato il tutto ha poi riciclato uno dei suoi accessori preferiti, gli stivali rossi in pieno stile Sailor Moon, gli stessi che aveva indossato per festeggiare i 40 anni. Insomma, la reginetta del pop nn potrebbe essere più originali e trendy di così: si sente libera di osare e di lasciare libero sfogo alla sua creatività.