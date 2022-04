Vittoria Ceretti con i capelli viola: il drastico cambio look nasconde un “segreto” Vittoria Ceretti si è mostrata in una versione davvero inedita sui social: con degli audaci capelli viola, una nuance che sembra essere perfetta per la primavera. Il nuovo look, però, nasconde un piccolo “segreto” che lei stessa ha rivelato sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Vittoria Ceretti è tra le modelle italiane più famose al mondo, a ogni Fashion Week calca le passerelle delle grandi Maison internazionali, distinguendosi sempre per fascino e bellezza. Sui social è seguitissima, anche se preferisce non documentare ogni dettaglio della sua quotidianità, si limita semplicemente a condividere i successi professionali e qualche selfie iper sensuale. Dopo aver infiammato Instagram con una foto senza veli, nelle ultime ore è riuscita ancora una volta a sorprendere i fan, in che modo? Posando con degli inediti capelli viola, peccato solo che il nuovo look nasconda un piccolo "segreto".

Il nuovo look primaverile di Vittoria Ceretti

Solo qualche tempo fa Vittoria Ceretti aveva sorpreso i fan dicendo addio ai capelli biondi e tornando al suo colore naturale, il castano scuro. Nelle ultime ore ha condiviso sui social un nuovo "colpo di testa": ha posato in una versione super sensuale con un'inedita chioma viola. La modella si è scattata un selfie in primissimo piano ma, considerando l'assenza di vestiti sulle spalle e i capelli bagnati, sembra essere appena uscita dalla doccia. Al di là della femminilità che le sprizza da tutti i pori, ad attirare l'attenzione dei followers sono state le ciocche color lavanda, una nuance che sembra essere assolutamente perfetta per portare un tocco di colore alla primavera.

Vittoria Ceretti rivela il segreto dei suoi capelli viola

Vittoria Ceretti ha approfittato del primo mese di primavera per cambiare look in modo tanto drastico? Non proprio, nella didascalia del post social ha rivelato il segreto nascosto dietro l'inedita chioma color lavanda. Le sue parole sono state: "Non stressatevi, è un tbt (throwback)", facendo riferimento al fatto che lo scatto non è attuale ma un semplice ricordo. In compenso, però, ha dimostrato che sta meravigliosamente anche con i capelli viola. Del resto, è così bella che difficilmente riuscirebbe a trovare una acconciatura che non le dona. Le reazioni positive dei followers la convinceranno a mettere in atto di nuovo quel vecchio "colpo di testa"?