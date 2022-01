Vittoria Ceretti torna alle origini: dopo aver sperimentato il biondo, la chioma è di nuovo scura A settembre Vittoria Ceretti aveva stupito tutti con un drastico cambio look: la chioma bionda! A distanza di mesi, sembra abbia sentito il richiamo dei suoi capelli naturali scuri.

A cura di Giusy Dente

Instagram @vittoria

Vittoria Ceretti è la supermodella italiana del momento, una delle più richieste sulle passerelle, con all'attivo centinaia di sfilate e campagne pubblicitarie per le principali Maison del settore (Chanel, Miu Miu, Burberry, Versace, Etro, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Dior, Valentino). Agli eventi più glamour è sempre presente e non passa mai inosservata. In particolare all'ultimo Met Gala aveva stupito tutti con un nuovo look inedito, mai sfoggiato prima: aveva abbandonato la chioma scura a vantaggio del biondo. A distanza di pochi mesi, è tornata alle origini.

Vittoria Ceretti da mora a bionda

Il debutto della modella coi capelli biondi è arrivato in un momento in cui quello era il look più popolare tra le celebrities. Avevano stravolto la loro immagine, sperimentando nuances più chiare in tantissime: Emily Ratajkowski e Billie Eilish per esempio. La prima aveva optato per il biondo platino, la seconda aveva dopo anni cambiato hair look, abbandonando l'iconico bicolor. Insomma, lo scorso autunno erano tutte pazze per il biondo! Vittoria Ceretti lo aveva sfoggiato al Met Gala 2021, a distanza di pochi mesi dalla sua apparizione televisiva sul palco dell'Ariston. La modella, infatti, era stata la co conduttrice della serata delle cover. La terza serata l'aveva vista indiscussa protagonista, tra abiti da sogno e gioielli di lusso. Adesso la modella di che colore ha i capelli?

Instagram @vittoria

Vittoria Ceretti torna mora

La modella sembra che ami molto il mare. A giugno 2020 ha detto sì al fidanzato Matteo Milleri a Ibiza. E proprio con lui al momento si trova in vacanza in Costa Rica. Su Instagram sta condividendo coi suoi follower le cartoline del suo viaggio, che la immortalano su bianche spiagge da sogno, in acque cristalline e circondata da rigogliosa vegetazione, alle prese con passeggiate in bicicletta e nuotate. La modella è tornata ai suoi capelli naturali. Nonostante la foto del profilo la ritragga ancora nella vecchia versione bionda, al momento la sua chioma è tornata quella mora che l'ha sempre contraddistinta. E voi, come la preferite? Senza dubbio, la sua bellezza rimane inalterata in entrambe le versioni.