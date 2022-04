Vittoria Ceretti nuda, la seduzione del vedo-non vedo: “Queste piante sono sempre in mezzo” “Queste piante sono sempre in mezzo”: scherza così Vittoria Ceretti, pubblicando le foto in cui è completamente nuda sotto la doccia. le piante la coprono parzialmente da testa a piedi in un seducente gioco vedo-non vedo.

A cura di Giusy Dente

Arrivano direttamente da Tulum Beach, in Messico, le nuove foto di Vittoria Ceretti, modella italiana famosa in tutto il mondo. Poche settimane fa l'abbiamo vista in passerella, in occasione della New York Fashion Week: ha sfilato per Ralph Lauren assieme a Bella e Gigi Hadid, Shalom Harlow, Laetitia Casta. Prima ancora, ha partecipato alla Settimana della Moda milanese. Ha preso parte allo show di Versace in versione dark lady e anche a quello di Fendi, che ha presentato una collezione Autunno/Inverno 2022-23 all'insegna della seduzione. A proposito di seduzione, in questo campo Vittoria Ceretti sa benissimo come farsi notare.

Vittoria Ceretti nuda sotto la doccia

Un giardino, foglie posizionate in modo strategico, una doccia e il gioco è fatto. Matteo Milleri (dj, produttore, co-fondatore dei Tale of Us) ha scattato delle bellissime foto a sua moglie, la modella Vittoria Ceretti. I due si sono sposati l'1 giugno 2020 all'improvviso e in gran segreto, in una chiesetta di Ibiza: una cerimonia a sorpresa, dopo pochi mesi di fidanzamento. La coppia è molto riservata e così come non si è esposta molto durante il fidanzamento lampo, allo stesso modo anche ora che sono marito e moglie ci tengono molto alla privacy.

Sono rare le foto insieme sui social. Alcune risalgono a un viaggio in Costa Rica di inizio anno, in cui la modella ha sfoggiato nuovamente i capelli scuri naturali, dopo una breve pausa bionda. E scuri sono anche adesso, i capelli. Negli scatti condivisi su Instagram la modella è completamente nuda sotto la doccia, delle foglie le coprono le parti intime in un gioco vedo-non vedo. Difatti la descrizione recita proprio: "Queste piante sono sempre in mezzo".

A volte guarda dritta in camere mentre altre volte ha lo sguardo altrove, ma in entrambi i casi il suo corpo comunica grande sensualità. Non a caso Vogue Usa l’ha inclusa tra le sette meraviglie del mondo in una copertina del febbraio 2018. Da allora ne ha fatta di strada passerella dopo passerella, campagna dopo campagna. Si è anche cimentata come conduttrice, durante il Festival di Sanremo 2021. E chissà quanta altra ne ha ancora da fare: la sua è una carriera tutta in ascesa.