Da Emily Ratajkowski a Lila Moss, a Milano Versace rilancia il trend dei capelli extra lisci Ieri sera Versace ha chiuso la terza giornata della Milano Fashion Week, mandando in passerella una donna forte e indipendente, una vera e propria dominatrice. Qual è il dettaglio beauty che ha contraddistinto le modelle di Donatella? Tutte portavano i capelli extra lisci effetto liquid hair.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è tornata a tenersi totalmente in presenza dopo due anni di pandemia e sono moltissime le star che hanno seguito gli show direttamente dalle prime file, da Rihanna con il suo meraviglioso pancione ai due cantati de La Rappresentante di Lista. A chiudere le sfilate della terza giornata è stata Donatella Versace con la sua collezione Autunno/Inverno 2022-23. La passerella è stata "invasa" da donne audaci, sfrontate e sensuali che, tra latex e maxi zeppe, si sono trasformate in vere e proprie dominatrici. Il dettaglio beauty che ha accomunato le modelle della stilista? Dalle sorelle Hadid a Lila Moss, fino ad arrivare a Emily Ratajkowski, portavano tutte i capelli extra lisci.

Le modelle "note" che hanno sfilato per Versace

La passerella di Donatella Versace, la regina della moda italiana, non poteva che essere dominata dalle star. La stilista ha fatto sfilare molte delle sue muse per lanciare la collezione A/I 2022-23, dalle sorelle Gigi e Bella Hadid, apparse super sensuali in rosso ciliegia, a Lila Moss, la figlia della leggendaria top britannica Kate Moss, per la quale è stato scelto un completo pied de poule con minigonna e blazer coordinati sui toni del rosa.

Gigi Hadid

A completare la lista di top "note" sono state Vittoria Ceretti in versione dark lady ed Emily Ratajkowski che, tra leggings in latex e top con le perline, ha dato prova di essere tornata in splendida forma a un anno dal parto.

Vittoria Ceretti

Il ritorno dei capelli effetto liquid hair

Guardando le donne dominatrici di Donatella Versace c'è un dettaglio che balza subito all'occhio: tutte hanno sfoggiato lo stesso beauty look. Sopracciglia "cancellate", make-up molto marcato su occhi e bocca, capelli extra lisci portati con la fila centrale, le top sembravano essere l'unica la fotocopia dell'altra. Così facendo la stilista italiana ha rilanciato la moda dei liquid hair, un trend che ha letteralmente spopolato tra le star negli ultimi tempi. Insomma, a quanto pare per essere glamour il prossimo inverno bisognerà armarsi di piastra per capelli: la chioma extra liscia continuerà a essere un vero e proprio must-have.