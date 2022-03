La sfilata senza tempo di Ralph Lauren: in passerella le sorelle Hadid, Laetitia Casta, Vittoria Ceretti Ralph Lauren ha portato in passerella modelle di diverse generazioni, icone di bellezza senza tempo: Bella e Gigi Hadid, Vittoria Ceretti, Laetitia Casta, Shalom Warlow. Tra gli ospiti: Lily Collins, Jessica Chastain, Rachel Brosnahan, Finnegan Biden.

A cura di Giusy Dente

in foto da sx: Vittoria Ceretti, Bella Hadid e Laetita Casta

A distanza di due anni, Ralph Lauren ha sfilato ancora a New York, la sua città natale, ma fuori dal calendario delle Settimane della moda. La Maison ha scelto come location il Museum of Modern Art, dove lo stilista ha ricreato in ogni minimo dettaglio il soggiorno del suo appartamento, dalle sedie ai tavolini alle foto sulle pareti. Per questo ritorno, non potevano mancare grandi nomi in passerella: hanno sfilato Bella e Gigi Hadid, Shalom Harlow, Laetitia Casta e l'orgoglio italiano del fashion system Vittoria Ceretti.

Ralph Lauren: eleganza senza tempo in passerella

È l'atemporalità il filo conduttore dello show portato da Ralph Lauren a New York. Lo stilista ha puntato sull'eleganza senza tempo, non solo dei capi ma anche delle modelle, tutte di generazioni diverse, iconiche e rappresentative di diverse fasi della storia della moda. Hanno indossato le creazioni della Maison, tutte in un intramontabile e glamour black and white (pull over, giacche, cappotti, lunghi abiti da sera e cocktail dress) donne di differenti età. Vittoria Ceretti, Gigi Hadid e Bella Hadid sono i nomi del momento, le stelle più brillanti nel fashion system mondiale, tutte nate negli anni Novanta. Sono le più richieste in passerella: rappresentano l'oggi, il presente.

in foto: Gigi Hadid

Laetitia Casta di anni ne ha invece 43, appartiene a una storia della moda meno recente, ma il suo nome vi è scolpito a caratteri cubitali. Ha sfilato per Ralph Lauren illuminando, letteralmente, la scena: ha brillato in un lungo abito da sera in lamè, leggermente plissettato. Altra supermodella in passerella, la 48enne Shalom Warlow: nella sua carriera ha lavorato per Ralph Lauren, Prada, Alberta Ferretti, Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Gianni Versace. Loro due rappresentano il passato, quello da cui forse dovremmo imparare di più, quello a cui guardare per migliorarci, senza ripetere gli stessi errori.

in foto: Lily Collins

Le celebrities alla sfilata di Ralph Lauren

Tra le celebrities accorse allo show: Lily Collins, Jessica Chastain, Rachel Brosnahan, Finnegan Biden (la figlia del Presidente degli USA). L'attrice di Emily in Paris era sul red carpet col marito e ha indossato un completo mannish con tanto di papillon e capelli raccolti. Lo stilista nel ricreare un ambiente intimo e familiare in passerella, ha certamente voluto trasmettere al pubblico presente un'idea di serenità e tranquillità, l'idea di una quotidianità pacifica, che mai come ora appare un bene prezioso, vista la guerra a cui il mondo intero sta assistendo.