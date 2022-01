Laetitia Casta torna a sfilare a Parigi: la trasformazione con abito da dark lady e capelli scuri La sfilata di Ami è stata una parata di stelle: oltre a Laetitia Casta, che ha chiuso lo show, era presente anche Emily Ratajkowski.

A cura di Beatrice Manca

A 43 anni Laetitia Casta ha ancora la bellezza radiosa e il passo sicuro che l'hanno resa una leggenda delle passerelle. La top model francese è stata la star dello show di Ami, uno dei momenti più attesi della Parigi Fashion Week in corso in questi giorni. La sfilata co-ed è stata una parata di stelle: in passerella nomi del calibro di Emily Ratajkowski, Edie Campbell e Paloma Elsesser. Ma la vera star è stata Laetitia Casta, che ha chiuso lo show con una jumpsuit nera scollata.

Laetitia Casta sfila in total black

Dopo una lunga carriera – iniziata a soli 15 anni – Laetitia Casta si era ritirata dalle passerelle per dedicarsi alla famiglia. Lo scorso anno è diventata mamma per la quarta volta con la nscita di Azel, il figlio nato dall'unione con l'attore francese Louis Garrel. Nel 2020 il grande ritorno in passerella grazie a Jacquemus: il designer Simon Porte Jacquemus la volle a tutti i costi nella sua sfilata ispirata agli anni Novanta. Oggi torna alla Fashion Week nel gran finale dello show di Ami. Sensuale ed elegante, Laetitia Casta incanta con un look total black da vera diva: una tuta con i pantaloni senza spalline e una giacca a pelo lungo morbidamente adagiata a mo' di scialle. Rossetto scuro e capelli sciolti completavano il look: a 43 Laetitia Casta incarna ancora lo charme francese.

Laetitia Casta sfila per Ami

La sfilata Autunno/Inverno 2022-23 di Ami

La Paris Fashion Week in corso è dedicata alle sfilate maschili, ma il designer Alexandre Mattiussi ha voluto riunire le linee uomo e donna di Ami in una sfilata co-ed. La collezione si ispira allo spirito metropolitano della capitale francese ed è un inno al dinamismo e allo zeitgeist parigino. In passerella hanno sfilato leggende di ieri e di oggi: oltre a Laetitia Casta, che ha chiuso lo show, era presente Emily Ratajkowski, che ha sfilato con un blazer nero e un abito lingerie.

Emily Ratajkowski

Nel cast dello show anche Paloma Essler, Alton Mason, Kirsten Owen, Jill Kortleve e Edie Campbell. Tra grandi ritorni, leggende e nuove star la moda parigina torna a far sognare dopo due anni difficili: l'attesa ora è per le passerelle milanesi, l'anno della ripresa post Covid.