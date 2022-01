Britney Spears posa in topless: torna a provocare i fan col perizoma a cuore Britney Spears ha dato il via alla sua nuova vita dopo aver detto addio alla tutela legale del padre. Sui social celebra la ritrovata libertà con delle foto nuda ma è solo di recente che ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità: ha posato in topless con indosso solo un perizoma a cuore.

A cura di Valeria Paglionico

Britney Spears è letteralmente rinata da qualche mese a questa parte e il motivo è molto semplice: ha detto addio alla tutela legale del padre Jamie Spears, che ormai da 13 anni aveva il totale controllo sulla sua vita professionale e privata. Ora la popstar è finalmente libera ed è evidente anche dal profilo social, dove non ci pensa su due volte a provocare i fan con delle foto all'insegna della sensualità. Di recente lo ha fatto per l'ennesima volta, rivelando il suo nuovo perizoma rosso "a cuore".

Britney Spears posa in perizoma rosso

Al motto di "Booty time", Britney Spears si è fatta scattare una serie di foto di spalle con il lato b in primo piano. Ha i capelli sciolti e fluenti che le cadono sulla schiena tonica, rivela il micro tattoo sopra al fondoschiena e non indossa il reggiseno. Oltre a un paio di vertiginosi tacchi a spillo, sfoggia solo un perizoma rosso fuoco con due mini striscette sui fianchi e del tessuto a forma di cuore al centro del sedere. Dopo il costume "invernale" in pelliccia total pink, scommettiamo che gli slip di Britney diventeranno il must-have del momento?

Britney Spears posa nuda sui social

Britney Spears e la passione per le foto nuda

Non è la prima volta che Britney Spears posa sui social in versione iper sexy, è ormai da oltre un mese che non esita a lasciarsi immortalare "come mamma l'ha fatta". Tatuaggi all'inguine in vista, forme toniche in primo piano e indosso pochissimi vestiti: da quando ha detto addio alla tutela legale del padre, celebra la ritrovata libertà con delle foto nuda. È però di recente che ha dato il meglio di lei, scattandosi un selfie completamente senza veli e con delle emoticon a forma di cuore e di fiore sulle parti intime. Insomma, Britney è pronta per ricominciare e non potrebbe essere più in forma.