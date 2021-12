Britney Spears lancia il bikini “invernale”: reggiseno e tanga sono di pelliccia rosa Britney Spears si sta godendo la ritrovata libertà dopo aver detto addio alla tutela legale del padre e sui social ne ha approfittato per mostrare il suo nuovo bikini. Qual è la particolarità che lo contraddistingue? È “invernale”, visto che è ricoperto di pelliccia total pink.

A cura di Valeria Paglionico

Britney Spears è finalmente una donna libera: da poco più di un mese ha detto addio alla tutela legale del padre Jamie Spears, che negli ultimi 13 anni aveva avuto il totale controllo sulla sua vita e sulla sua carriera. Sui social oggi appare decisamente più serena e rilassata e non perde occasione per documentare le giornate passate tra balli sensuali, coccole con il fidanzato e audaci topless. Insomma, la principessa del pop è letteralmente rinata e ne sta approfittando per concedersi vacanze e momenti di relax. Quale migliore occasione della pausa natalizia per visitare una località balneare? La cosa particolare è che probabilmente sfoggerà un bikini tutt'altro che tradizionale.

Il nuovo bikini di Britney Spears

Sarà perché si sta preparando per una nuova vacanza o perché semplicemente si è data allo shopping, ma la cosa certa è che Britney Spears su Instagram ha mostrato il suo nuovo bikini. Si tratta di un tradizionale due pezzi con reggiseno a triangolo e tanga con i laccetti laterali ma basta guardarlo anche solo per un istante per capire che "nasconde" una particolarità super originale: il tessuto è ricoperto di pelliccia rosa folta e vaporosa. La cantante lo indosserà per andare al mare in inverno? Di sicuro il dettaglio fur le permetterebbe di tenere al caldo le parti intime.

Indossare il costume in inverno, la nuova mania da star

Chi ha detto che solo in estate si può indossare il bikini? Le star hanno dimostrato che anche in pieno inverno si possono sorprendere i fan con dei costumi sensuali e all'ultima moda. Dua Lipa ha sfoggiato un due pezzi con dei Moon Boot di Hello Kitty, Eva Longoria ha preferito un modello intero e monospalla per passare la giornata a bordo piscina e ora alla lista si è aggiunta anche Britney col suo bikini peloso. Certo, le temperature miti di alcune zone degli Stati Uniti rendono la cosa più semplice, ma è chiaro che gli scatti in versione balneare fanno sempre un certo effetto, soprattutto se condivisi in periodo natalizio. Chi di loro otterrà il maggior numero di like?