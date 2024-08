video suggerito

Il party pre-nozze di Martha Louise di Norvegia e Durek Verrett: principessa e sciamano vestono di rosa La principessa Martha Louise di Norvegia e lo sciamano Durek Verrett si sposeranno domani ma, nell'attesa di pronunciare il fatidico sì, hanno organizzato un party pre-wedding: ecco gli esuberanti look che hanno sfoggiato per l'occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Con la fine delle vacanze estive riprendono i matrimoni: sono molti, infatti, gli sposi che scelgono di pronunciare il fatidico sì proprio questa parte finale della bella stagione, quando il caldo si affievolisce ma le giornate continuano a soleggiate. Tra loro c'è anche una coppia reale che negli ultimi anni ha attirato non poco le attenzioni dei media, quella formata dalla principessa Martha Louise di Norvegia e lo sciamano Durek Verrett. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Royal Wedding alle porte e i look scelti per l'esclusivo party pre-nozze che si è tenuto nelle ultime ore.

Il weekend di festeggiamenti per il matrimonio della principessa norvegese

La principessa Martha Louise e Durek Verrett si sono conosciuti 5 anni fa e da allora non si sono più lasciati. Lei aveva alle spalle il matrimonio con Ari Behn (poi morto suicida nel 2019), dal quale aveva avuto 3 figli, e nel 2016, l'anno del divorzio, aveva lasciato gli obblighi e i titoli reali per fondare un centro di terapia alternativa, la cosiddetta "scuola degli angeli" dove si insegnava guarigione e chiaroveggenza. Lì ha incontrato lo sciamano, che dopo la pandemia si è trasferito definitivamente in Norvegia per condividere la vita con la sua amata. Certo, inizialmente non veniva assolutamente accettato dalla Royal Family, ma col tempo ha dimostrato di non essere interessato al patrimonio o allo status symbol della fidanzata. Ora i due sono pronti per il matrimonio che, come da tradizione tra le star, durerà ben tre giorni.

I look total pink per il party pre-wedding

In attesa del matrimonio che verrà celebrato domani mattina all'Hotel Union a Geiranger, nel cuore della città di Ålesund, Martha Louise di Norvegia e Durek Verrett hanno organizzato un party pre-wedding a tema "sexy e cool" all'Hotel 1904 di Ålesund. Per l'occasione i due futuri sposi hanno deciso di vestirsi in coordinato ma evitando il classico bianco. Hanno preferito il total pink con dei look firmati dal marchio norvegese Hest (come si evince dall'H stampata all-over su entrambi gli abiti rosa). Lei ha scelto un vestito con scollo all'americana e gonna asimmetrica, lui un completo giacca e pantaloni, e in entrambi i casi non sono mancati i gioielli di Kolours. I due futuri coniugi faranno una scelta tanto anti-convenzionale anche per il momento del fatidico sì?