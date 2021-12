Eva Longoria in costume a dicembre: il look natalizio è con monospalla e coda di cavallo Quando pensate al Natale vi viene in mente il freddo e i maglioni di lana? Per Eva Longoria non è esattamente così. Trascorrerà le feste a Los Angeles e, complici le giornate calde, passerà la fine di dicembre in costume a bordo piscina.

Chi è che non sogna di ritrovarsi in una location esotica quando fuori piove e le temperature sono gelide? Purtroppo tra mancanza di ferie e disponibilità economiche ridotte non tutti possono permetterselo. In loro "soccorso", però, arrivano le star, che sui social non esitano a mostrare le loro vite da favola. L'ultima ad averlo fatto è stata Eva Logoria, che a pochi giorni dal Natale si è mostrata in una versione tutt'altro che invernale. Il suo look per le feste? È con il costume monospalla e la coda di cavallo.

Il costume monospalla di Eva Longoria

Il Natale di Eva Longoria sarà tutt'altro che tradizionale e la pandemia non c'entra nulla: lo passerà a Los Angeles tra tintarella e giornate passate a bordo piscina. A documentarlo è stata lei stessa sui social, dove al motto di "Il Natale a Los Angeles è così" ha posato in una insolita versione balneare. L'attrice di Desperate Housewives ha indossato un costume firmato Caribum super trendy, un modello sgambatissimo in rosa antico con la scollatura monospalla che di sicuro diventerà super richiesto la prossima estate (prezzo 109 dollari, ovvero circa 96 euro). Ha poi completato il tutto con una coda di cavallo alta e degli orecchini a cerchio total gold.

Indossare il costume a Natale, la nuova mania delle star

Sarà perché la pandemia limita moltissimo gli spostamenti a livello internazionale o perché semplicemente le temperature di alcuni paesi americani lo permettono, ma la cosa certa è che la nuova mania delle star sembra essere posare in versione estiva in pieno periodo natalizio. Eva Longoria non è stata la prima ad averlo fatto, proprio di recente anche Dua Lipa si era lasciata immortalare in bikini ma con i doposcì griffati e pelosi, dando prova di non temere affatto il freddo. Quante saranno le celebrities che in questo periodo di feste si mostreranno in una versione altrettanto esotica?