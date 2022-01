Britney Spears, ritorno al passato: veste come in Baby One More Time ed è subito nostalgia Britney Spears ha fatto un tuffo indietro nel tempo e ha riproposto dopo 23 anni l’iconico look del video Baby One More Time, mandando in tilt i suoi fan.

A cura di Giusy Dente

A distanza di 23 anni riecco Britney Spears con la camicetta bianca annodata sotto al seno e la gonnellina corta da scolaretta: e la memoria torna subito al video di Baby One More Time, che tutte le ragazzine degli anni Duemila amavano ballare con le amiche col volume al massimo, magari ricreando il look della loro beniamina (rigorosamente a ombelico scoperto!). La cantante oggi ha 40 anni ed è reduce da un periodo piuttosto burrascoso. Ha dovuto combattere in nome della propria libertà e solo di recente è riuscita a vincere la battaglia legale in corso da un decennio: ha ottenuto la sospensione della conservatorship (tutela legale) che di fatto le aveva tolto ogni autonomia economica, mettendo i suoi averi e tutte le decisioni in mano a suo padre. Adesso invece Britney è una donna libera: può guardare col sorriso al suo futuro e perché no, anche al passato! Il suo tuffo indietro nel tempo ha scatenato un immediato effetto nostalgia nei suoi fan.

Britney Spears come 23 anni fa

La cantante si è mostrata ai follower con un look che i suoi fan di vecchia data non hanno potuto non riconoscere immediatamente. Lei stessa ha dichiarato la fonte d’ispirazione: uno dei suoi video più iconici e famosi, quello di Baby One More Time, che ha letteralmente segnato un’epoca e una generazione. Il singolo Baby One More Time è stato quello che l'ha lanciata nel mondo della musica ed è rimasto uno di quelli di maggior successo di tutta la sua carriera, ottenendo diversi riconoscimenti. Allora la popstar aveva appena 18 anni e si stava affacciando a una notorietà di livello globale.

Il video del brano, diretto da Nigel Dick, era ambientato all’interno di un liceo. Britney sfoggiava un perfetto look da scolaretta, un'uniforme a metà tra ingenuità e sensualità: treccine, camicetta bianca con reggiseno in vista, gonnellina nera, cardigan grigio. Nel riproporre lo stesso look la cantante ha apportato qualche piccola modifica: stavolta i capelli sono sciolti e ha un girocollo, la gonnellina è tartan e plissettata e non ha alcun maglioncino sulle spalle.

Ha mostrato il nuovo look in un post provocatorio diretto a sua sorella Jamie Lynn, una frecciatina in risposta ad alcune affermazioni fatte da quest'ultima in merito al loro rapporto. Tra l'altro, proprio in questi giorni l'album Baby One More Time ha festeggiato il compleanno: era il 12 gennaio del 1999 quando venne distribuito. Sì, anche se sembra ieri sono passati esattamente 23 anni: ma non sentitevi troppo vecchi!