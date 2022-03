Britney Spears nuda in spiaggia: la vacanza esotica col fidanzato anticipa la luna di miele Britney Spears si è concessa una vacanza esotica con il fidanzato Sam Asghari, i due sono innamoratissimi e hanno dato una piccola anticipazione del viaggio di nozze con la loro fuga romantica. La popstar ne ha approfittato per posare completamente nuda, celebrando così la ritrovata libertà.

A cura di Valeria Paglionico

Britney Spears sta vivendo un momento davvero speciale della sua vita: da qualche mese ha detto addio alla tutela legale del padre Jamie Spears (che fino a poco tempo fa controllava ogni aspetto della sua vita, dalle questioni economiche ai profili social) e ha ritrovato la tanto agognata libertà. Non sorprende, dunque, che ora usi Instagram per documentare ogni aspetto della sua quotidianità, primo tra tutti i continui cambi look (anche quelli all'insegna dell'originalità). Nelle ultime ore ha pensato bene di concedersi una vacanza romantica con il fidanzato Sam Asghari, approfittando della location esotica per posare completamente nuda.

La vacanza romantica di Britney Spears e Sam Asghari

Sam Asghari compirà 29 anni tra qualche giorno e ha deciso di festeggiare il compleanno con una vacanza di coppia in compagnia della futura moglie Britney Spears. I due si sono immortalati innamoratissimi sui social fin dall'inizio del viaggio, scambiandosi coccole e mostrando l'enorme anello di fidanzamento mentre erano ancora nel jet privato che li ha portati su un'isola esotica. Al momento hanno preferito mantenere la location scelta top secret ma, a giudicare dalle spiagge incontaminate e dal mare cristallino, non si esclude che si tratti di un resort di lusso oltreoceano. Bagni nudi, drink bevuti all'ombra delle palme, passeggiate in bicicletta: i due hanno "anticipato" il viaggio di nozze.

Britney Spears in topless

Le foto senza veli di Britney Spears

Cosa ha fatto Britney Spears per celebrare questo momento di felicità? Si è spogliata e ha posato completamente nuda sullo sfondo di meravigliose acque cristalline. Sarà perché non si è mai sentita più libera di così o perché semplicemente ha voluto provocare i fan, ma la cosa certa è che non ha avuto paura di mettere la silhouette in mostra. Certo, ha coperto le parti intime con delle emoji a forma di diamanti ma è chiaro che ha lasciato lo stesso pochissimo spazio all'immaginazione. L'unico accessorio da cui non si è mai separata? L'anello di fidanzamento in oro e diamanti, il simbolo dell'amore che prova per il suo Sam.