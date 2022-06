La nuova casa di Britney Spears: una villa da 11,8 milioni di dollari con scivolo e piscina Niente luna di miele dopo il matrimonio per Britney Spears che si è trasferita nella sua nuova casa con il marito Sam Asghari e ha scherzato dicendo: “Non è stata la cosa più intelligente da fare”.

A cura di Clara Salzano

Britney Spears nella sua nuova casa

Dopo matrimonio con l'attore e modello Sam Asghari, Britney Spears ha acquistato una nuova e più grande casa dove si è già trasferita con suo marito. La pop star non è riuscita infatti ancora a godersi una luna di miele, come racconta sui social, ma si sta vivendo il grande cambiamento dovuto alle recenti nozze e alla sua nuova abitazione. Dopo quattordici anni sotto la tutela paterna, Britney Spears voleva poter decidere da sola sulla sua nuova residenza e ha comprato un'enorme villa a Calabasas con piscina, scivoli e tanto verde per 11,8 milioni di dollari.

La vecchia casa di Britney Spears dove si è sposata

Niente luna di miele dopo il matrimonio per Britney Spears che, dopo il trasferimento nella sua nuova villa, ha scherzato dicendo: "Mi sono sposata e mi sono trasferita in una nuova casa più o meno nello stesso periodo… non è stata la cosa più intelligente da fare".

La villa di Britney Spears a Calabasas

In un lungo post sui social Britney ha riflettuto su quanto fosse strano essersi trasferita in una nuova casa dopo aver trascorso sette anni nella villa di Thousand Oaks, dove si è anche sposata. Adesso la cantante si gode il relax nella nuova piscina, che dimostra di apprezzare molto con il marito, dotata anche di uno scivolo ad acqua.

La piscina della nuova casa di Britney Spears

Britney Spears si è dichiarata pronta a vivere un nuovo inizio con Sam Asghari nella loro nuova casa. Dopo una breve assenza sui social dopo il matrimonio, la pop star è tornata a mostrare la sua quotidianità da una nuova residenza. Lasciata alle spalle la precedente casa, dove si è sposata e dove è stata anche aggredita dall'ex marito, Britney Spears condivide orgogliosa le immagini della nuova dimora. Si tratta di una villa di oltre 1.000 metri quadrati nella zona di Calabasas a Los Angeles, dove si è già trasferita con il suo nuovo marito.