Britney Spears si è sposata: il matrimonio nel giardino di casa sotto un tetto di rose Britney Spears e Sam Asghari si sono sposati con una cerimonia riservatissima, interrotta dall’arrivo dell’ex marito: ecco la location e l’allestimento delle nozze.

A cura di Beatrice Manca

La popstar Britney Spears si è sposata con Sam Asghari, cogliendo di sorpresa i suoi fan in tutto il mondo. La cerimonia è stata avvolta nel massimo riserbo né gli sposi né gli invitato hanno condiviso le immagini della cerimonia. Alcuni dettagli, però hanno iniziato a trapelare: sappiamo che tra gli invitati vip erano presenti Drew Barrymore, Madonna e Paris Hilton e che Donatella Versace ha disegnato l'abito da sposa. La cerimonia è stata molto intima e si è tenuta…nel giardino di casa! La coppia si è sposata sotto un tetto di rose, tra addobbi floreali e candelabri.

Dove si è sposata Britney Spears

Secondo le prime informazioni circolate sui tabloid, la cerimonia è stata molto intima e hanno partecipato circa sessanta invitati. Britney Spears e Sam Asghari si sono sposati a Los Angeles, a Thousand Oaks, la villa della cantante. Prima della cerimonia però si è svolo uno spiacevole incidente: l'ex marito Jason Alexander ha fatto irruzione nella proprietà di Britney Spears dicendo di voler "fermare le nozze" ed è stato poi fermato dalla sicurezza. Prima che gli agenti intervenissero, però, Alexander ha mandato in diretta social il video in cui entra in casa per cercare l'ex moglie e, non trovandola, si dirige in giardino. Dalle immagini sembra che fosse presente solo lo staff, intento negli ultimi preparativi: in attesa delle foto ufficiali, il video ci permette di sbirciare la location delle nozze.

Le nozze di Britney Spears in un gazebo di fiori

Per cercare di mantenere la cerimonia il più privata possibile, lontana dai flash dei paparazzi, Britney Spears e Sam Asghari hanno deciso di celebrare le nozze in giardino in una struttura allestita per l'occasione. All'interno del grande gazebo si vedono le sedie per gli invitati e l'altare decorato con un trionfo di rose. Il dettaglio più suggestivo però è il tetto, decorato con una cascata di fiori, con archi di rose e candelabri. Anche il giardino è stato decorato con composizioni floreali per accogliere gli ospiti. Gli sposi hanno voluto mantenere la cerimonia intima e romantica: non vediamo l'ora di guardare le foto del ricevimento!