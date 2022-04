Dove vive Britney Spears: la villa con piscina, sala dei vini e vista sulle montagne attorno a Los Angeles Britney Spears è incinta per la terza volta. La Lolita del pop, oggi libera dalla tutela del padre, vive in una sontuosa villa con piscina. Scopriamo dove si trova e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Britney Spears nella sua villa californiana

Dopo aver smosso l'opinione pubblica con il movimento #FreeBritney che ha permesso a Britney Spears di affrancarsi dalla tutela paterna, la famosa cantante americana è di nuovo alla ribalta della stampa internazionale con la notizia della sua nuova gravidanza. Britney Spears ha compiuto 40 anni ed è incinta per la terza volta, la prima con il compagno Sam Ashgari. La Lolita del pop vive in una sontuosa villa con piscina. Scopriamo dove abita e com'è fatta la sua casa.

Britney Spears apre spesso le porte della sua casa sui social

Dove abita Britney Spears

Britney Spears è nata a McComb ed è cresciuta a Kentwood, in Louisiana, da una famiglia umile in una casa modesta. Il suo successo musicale ha portato la Lolita del pop, ha collezionare alcune delle case più lussuose del mondo. Oggi Britney Spears, dopo le varie crisi personali e le controversie giudiziarie col padre, vive a Los Angeles in una casa con vista sullo skyline della città e sulle montagne circostanti.

La villa in stile italiano di Britney Spears in California – credit realtor.com

L'ultima villa acquistata da Britney Spears si trova a Hollywood Hills, in California, e ha un valore di 7,4 milioni di dollari. Sono numerose le immagini e i video condivisi sui social da Britney Spears in cui mostra i dettagli nella casa posizionata nel centro di Los Angeles e circondata da 20 acri di terreno privato con vista panoramica mozzafiato.

Britney Spears in uno dei selfie postati dalla sua villa hollywoodiana

Com'è fatta la villa di Britney Spears

Con un patrimonio da 60 milioni di dollari, la villa di Britney Spears è simile ad una piccola reggia in stile italiano. La casa si sviluppa su una superficie di 1.232 metri quadrati e comprende cinque camere da letto e otto bagni.

Il salone a doppia altezza della villa di Britney Spears – credit realtor.com

La lussuosa abitazione di Britney Spears dispone di ampi giardini curati e di una grande piscina, una spa, un frutteto e persino un campo da tennis illuminato e un campo da golf.

Il giardino all’italiana della villa di Britney Spears – credit realtor.com

All'interno la villa di Britney Spears è caratterizzata da diversi salotti, di cui uno a doppia altezza con grandi vetrate che affacciano sul giardino, e un'ampia cucina con isola centrale e mobili in legno scuro in stile country.

Britney Spears nella sua cucina

Lo spazio abitativo è caratterizzato inoltre da soffitti alti, un grande camino e una scala monumentale che conduce al secondo piano dove si trovano le camere da letto.

Britney Speras in uno dei suoi salotti di casa

La casa comprende anche una multimediale e sala giochi, una cantina a temperatura controllata per 500 bottiglie e ha l'ascensore interno. La tenuta dispone anche di una depandance separata con cucina completa.